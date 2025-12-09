Zelenski: Dobar i produktivan sastanak sa Ruteom, Koštom i Fon der Lajen

BRISEL - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u Briselu imao "dobar i produktivan sastanak" sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

"Upoznao sam lidere sa situacijom na diplomatskom planu. Detaljno smo razgovarali o našem radu sa američkim partnerima na koracima ka miru, bezbednosnim garancijama i jačanju naše otpornosti", rekao je Zelenski u objavi na platformi X. Dodao je da je sa Ruteom i evropskim zvaničnicima razgovarao i o Listi prioritetnih zahteva iz PURL inicijative NATO-a, u okviru koje saveznici finansiraju kupovinu kritičnog američkog oružja. "Naši stavovi su usklađeni po svim