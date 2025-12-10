Proleće usred decembra: Ujutru slab mraz, a onda sunce i rast temperature

Proleće usred decembra: Ujutru slab mraz, a onda sunce i rast temperature

Danas ujutro i delom pre podne očekuje se malo do umereno oblačno vreme, mestimično uz slab mraz i sa lokalnom (izolovanom) pojavom magle, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U toku dana biće pretežno sunčano vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od -3 do 4 stepena, a najviša od 10 do 16 stepeni. U Beogradu se ujutro očekuje malo do umereno oblačno uz lokalnu (izolovanu) pojavu magle. U toku dana biće pretežno sunčano vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 0 do 4 stepena, a najviša oko 14. Idućih sedam dana očekuje se stabilno vreme s čestom maglom u nizijama, po kotlinama i dolinama
Vreme danas: Ujutru oblačno, mraz i magla, tokom dana sunčano

Vreme danas: Ujutru oblačno, mraz i magla, tokom dana sunčano

Ujutru maglovito, tokom dana sunčano sa temperaturom do 16 stepeni

Ujutru maglovito, tokom dana sunčano sa temperaturom do 16 stepeni

Nakon jutarnjeg mraza sledi topak decembarski dan Temperatura do 16 stepeni, ali magla ostaje evo kakvo nas vreme očekuje…

Nakon jutarnjeg mraza sledi topao decembarski dan Temperatura do 16 stepeni, ali magla ostaje evo kakvo nas vreme očekuje narednih sedam dana

SRBIJU ČEKA LEDENO JUTRO I SUNČAN DAN: Magla u kotlinama, na planinama pravo proleće!

SRBIJU ČEKA LEDENO JUTRO I SUNČAN DAN: Magla u kotlinama, na planinama pravo proleće!

Srbija će biti okovana ledom nakon prolećnih +16°C, polarni vrtlog donosi naglo zahlađenje!

Srbija će biti okovana ledom nakon prolećnih +16°C, polarni vrtlog donosi naglo zahlađenje!

Ujutru maglovito i oblačno, tokom dana sunčano, temperatura do 16 stepeni

Ujutru maglovito i oblačno, tokom dana sunčano, temperatura do 16 stepeni

Posle maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 16 stepeni

Posle maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 16 stepeni

