Dobitnica Nobelove nagrade za mir neće danas prisustvovati ceremoniji uručenja

Beta pre 2 sata

 Šef norveškog Nobelovog instituta rekao je da ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado neće prisustvovati današnjoj ceremoniji dodele nagrade u Oslu.

Direktor tog instituta Kristijan Berg Harpviken rekao je za javnu televiziju NRK da će u ime venecuelanske opozicione liderke njena ćerka primiti nagradu.

Juče je otkazana konferencija za novinare kojoj je Mačado trebalo da prisustvuje. Ona se poslednji put pojavila u javnosti pre 11 meseci.  

Nobelov institut je 10. oktobra objavio da je 58-godišnja opozicionarka dobitnica ovogodišnje nagrade za mir zbog borbe za ostvarenje demokratske tranzicije u Venecueli, a tada je ona opisana kao "žena koja drži upaljen plamen demokratije usred rastućeg mraka". 

Mačado je pod decenijskom zabranom putovanja koju je uvela vlada predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicloas) i krije se više od godinu dana.

Mačado je pobedila na izborima unutar opozicije i nameravala je da se suprotstavi Maduru na prošlogodišnjim predsedničkim izborima ali vlada joj je zabranila učešće. Umesto nje u ime opozicije učestvovao je diplomata u penziji Edmundo Gonzalez.

Ceremonija dodele nagrade za mir biće održana danas u 13.00 u gradskoj kući Osla u prisustvu kralja Haralda, kraljice Sonje i najmanje četiri latinoamerička šefa država, uključujući argentinskog Havijera Mileija (Javier) i ekvadorskog Danijela Nobou (Daniel Noboa).

Danas će u Stokholmu biti ceremonija uručenja Nobelovih nagrada u ostalim kategorijama - za medicinu, hemiju, fiziku, književnost i ekonomiju.

(Beta, 10.12.2025)

