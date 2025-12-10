UKRAJINSKA KRIZA: Sirski: Vojska i dalje u Pokrovsku; Tramp požuruje Zelenskog da odgovori na ponuđeni mirovni sporazum

RTV pre 58 minuta  |  RTS, Tanjug
KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.386. dan. Sjedinjene Države dale su Ukrajini nekoliko dana da odgovore na najnoviju verziju "mirovnog sporazuma" koji se razmatra sa Kijevom i Moskvom, piše "Fajnenšel tajms". Ukrajinske trupe drže delove opkoljenog grada Pokrovska, tvrdi vrhovni komandant ukrajinskih snaga Oleksandar Sirski. Naglašava da je nekim jedinicama naređeno da se povuku sa pojedinih položaja.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da učestvuje na predsedničkim izborima, ali da njihovo održavanje zavisi od dve ključne stvari – bezbednosti građana i izmene zakonodavstva i pozvao SAD i EU da pomognu u obezbeđivanju uslova za održavanje izbora. Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trebalo da se sabere i prihvati stvari. Pozvao je Zelenskog da organizuje izbore u
RTS pre 1 sat
Politika pre 6 sati
Blic pre 7 sati
