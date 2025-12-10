Zabrana društvenih mreža za mlađe od šesnaest godina

Mlađima od 16 godina u Australiji od danas će pristup društvenim mrežama biti zabranjen, a za to će odgovornost preuzeti tehnološke kompanije. Kakve će sve to posledice imati po mlade?

Od ove srede 10. decembra 2025. svim osobama u Australiji mlađim od 16 godina blokiran je pristup većini društvenih mreža, pošto je zemlja uvela prvu takvu zabranu na svetu. Uprkos protivljenju, sajtovi kao što su Fejsbuk, Instagram, Snepčat, TikTok, Iks, Jutjub i Redit sada će imati starosna ograničenja na listi koja će se stalno ažurirati. Platforme za onlajn igrice i aplikacije za dopisivanje poput Votsapa sada ostaju bez ograničenja, piše Dojče vele.