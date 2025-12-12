Vučićeva mera se dobro pokazala: Do 16 časova predato 141.911 zahteva za legalizaciju

Kako Novosti saznaju do 16 časova u Srbiji je predato 141.911 zahteva za legalizaciju kroz program države Srbije pod nazivom "Svoj na svome", a koji je donesen na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) traje do 5. februara. Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave. Građani će moći da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija koje će biti dostupne do kraja godine, a uz pomoć