Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas, 12. decembra iznosi 117,3559 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru oslabio je za 0,1 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,5 odsto i iznosi 99,9795 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 11,3 odsto, a od početka godine za 12,5 odsto. (Izvor: Tanjug)