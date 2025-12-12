Javni dug 38,1 milijardi evra

Javni dug Srbije, prema poslednjem zvaničnom izveštaju zaključno sa 30. septembrom ove godine, bio je 38,1 milijadu evra, uz učešće javnog duga centralnog nivoa vlasti u bruto domaćem proizvodu (BDP) od 43,1 odsto na kraju oktobra 2025. godine, pokazuju poslednji podaci na portalu Uprave za javni duga, ažurirani 6. novembra.

Učešće javnog duga sektora države u BDP iznosi 43,5%, pokazuju podaci Uprave za javni dug. Javni dug centralnog nivoa vlasti u oktobru 2025. godine u odnosu na prethodni mesec povećan je za 7,9 milijardi dinara i iznosio je 4.474,6 milijardi dinara, odnosno 38,2 milijarde evra. Tokom istog meseca otplaćene su obaveze u iznosu od 18,6 milijardi dinara. Učešće javnog duga u stranoj valuti na kraju oktobra 2025. godine je 77,3%, od toga u evrima 58,4%, 12,6% (dolar),