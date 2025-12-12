Javni dug 38,1 milijardi evra

Forbes pre 11 minuta  |  Agencije
Javni dug 38,1 milijardi evra

Javni dug Srbije, prema poslednjem zvaničnom izveštaju zaključno sa 30. septembrom ove godine, bio je 38,1 milijadu evra, uz učešće javnog duga centralnog nivoa vlasti u bruto domaćem proizvodu (BDP) od 43,1 odsto na kraju oktobra 2025. godine, pokazuju poslednji podaci na portalu Uprave za javni duga, ažurirani 6. novembra.

Učešće javnog duga sektora države u BDP iznosi 43,5%, pokazuju podaci Uprave za javni dug. Javni dug centralnog nivoa vlasti u oktobru 2025. godine u odnosu na prethodni mesec povećan je za 7,9 milijardi dinara i iznosio je 4.474,6 milijardi dinara, odnosno 38,2 milijarde evra. Tokom istog meseca otplaćene su obaveze u iznosu od 18,6 milijardi dinara. Učešće javnog duga u stranoj valuti na kraju oktobra 2025. godine je 77,3%, od toga u evrima 58,4%, 12,6% (dolar),
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Zvanični kurs dinara za evro danas 117,3559, za dolar 99,9710

Zvanični kurs dinara za evro danas 117,3559, za dolar 99,9710

Euronews pre 1 sat
Devizni kurs: Evro danas 117,35 dinara

Devizni kurs: Evro danas 117,35 dinara

Serbian News Media pre 1 sat
Evro danas 117,3559, za dolar 99,9710

Evro danas 117,3559, za dolar 99,9710

Politika pre 2 sata
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 2 sata
Kursna lista za 12. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs

Kursna lista za 12. decembar 2025: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs

Kurir pre 2 sata
Stigle su brojke! Ovo je zvanični kurs dinara koji nas danas čeka u menjačnicama

Stigle su brojke! Ovo je zvanični kurs dinara koji nas danas čeka u menjačnicama

Telegraf pre 2 sata
Ovo je novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Ovo je novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BDPDolardinarjavni dug

Ekonomija, najnovije vesti »

Predsednik: Fabrika Integrated Micro-Electronics u Nišu planira širenje i još novih radnika

Predsednik: Fabrika Integrated Micro-Electronics u Nišu planira širenje i još novih radnika

RTV pre 1 minut
Na mestu kultne kafane „Lipov lad“ nikla kladionica „Mocart“

Na mestu kultne kafane „Lipov lad“ nikla kladionica „Mocart“

Danas pre 6 minuta
Cena gasa na berzi izjednačila se sa cenom po kojoj Srbija nabavlja ruski gas: Kako će se to odraziti na pregovore?

Cena gasa na berzi izjednačila se sa cenom po kojoj Srbija nabavlja ruski gas: Kako će se to odraziti na pregovore?

Danas pre 6 minuta
Sekretarijat Energetske zajednice: Srbija beleži snažan zamah zahvaljujući značajnom napretku u dekarbonizaciji i reformama…

Sekretarijat Energetske zajednice: Srbija beleži snažan zamah zahvaljujući značajnom napretku u dekarbonizaciji i reformama tržišta električne energije

Ekapija pre 1 minut
Praznična čarolija u hotelu The Bristol: Otvoren Christmas market u omiljenoj gradskoj oazi

Praznična čarolija u hotelu The Bristol: Otvoren Christmas market u omiljenoj gradskoj oazi

Nedeljnik pre 1 minut