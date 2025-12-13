AMSS upozorava: Magla i klizavi kolovozi, pojačan saobraćaj ka planinama

Moj Novi Sad pre 1 sat
AMSS upozorava: Magla i klizavi kolovozi, pojačan saobraćaj ka planinama
Vozačima se savetuje oprez zbog magle koja smanjuje vidljivost na putu, a koja je najgušća u nizijama, gde su i kolovozi klizavi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Pojačan saobraćaj može se očekivati ka planinskim centrima zbog početka vikenda i skijaške sezone. Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na Batrovcima čekaju dva sata na izlaz iz zemlje, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.
Nova pre 1 sat
Glas Zaječara pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Novi magazin pre 2 sata
Euronews pre 2 sata
N1 Info pre 3 sata
Serbian News Media pre 3 sata
