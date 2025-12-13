Barselona se mučila, dok se nije pojavio Rafinja

Sport klub pre 14 minuta  |  Autor: Aleksandar Petrović
Barselona se mučila, dok se nije pojavio Rafinja

Barselona pobegla Realu na sedam bodova prednosti, bar do završetka ovog kola, posle sigurne pobede protiv Osasune - 2:0.

Barselona je dominirala protiv Osasune, posebno to važi za prvo poluvreme meča na renoviranom stadionu „Kamp Nou“. Ali, prilikom odlaska na odmor Katalonci nisu imali prednost. Samo jedna lopta od 22 udarca koliko ih je Barselona imala, dakle praktično na svaka dva inuta, završila je iza leđa golmana Osasune Serhija Erere, momka koji devetu sezonu uzastopno čuva mrežu tima iz Pamplone. Ali, taj gol koji je u 23. minutu postigao Tores opravdano je poništen zbog
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Barsa imala 25 udaraca i 80% poseda, ali strepela dok se nije pojavio - kapiten Rafinja! Real na -7!

Barsa imala 25 udaraca i 80% poseda, ali strepela dok se nije pojavio - kapiten Rafinja! Real na -7!

Sportske.net pre 14 minuta
Ovako je Baka Prase bodrio Vojvodinu na Karađorđu: Hvatao se za glavu, skakao, pevao, nervirao se...

Ovako je Baka Prase bodrio Vojvodinu na Karađorđu: Hvatao se za glavu, skakao, pevao, nervirao se...

Telegraf pre 14 minuta
Vojvodina iznenadila: Novosađani remizirali sa OFK Beogradom nakon pobede nad Zvezdom

Vojvodina iznenadila: Novosađani remizirali sa OFK Beogradom nakon pobede nad Zvezdom

Večernje novosti pre 1 sat
Bez golova na "Karađorđu", Vojvodina i OFK Beograd podelili bodove

Bez golova na "Karađorđu", Vojvodina i OFK Beograd podelili bodove

RTS pre 2 sata
I opet - Voša posle trijumfa nad Zvezdom, ne može da pobedi, OFK Beogradu slađi bod na "Karađorđu"

I opet - Voša posle trijumfa nad Zvezdom, ne može da pobedi, OFK Beogradu slađi bod na "Karađorđu"

Sportske.net pre 2 sata
Mirovale mreže na "Karađorđu" Bez golova u meču Vojvodine i OFK Beograda

Mirovale mreže na "Karađorđu" Bez golova u meču Vojvodine i OFK Beograda

Kurir pre 1 sat
Bez golova u meču Vojvodine i OFK Beograda

Bez golova u meču Vojvodine i OFK Beograda

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Barselona

Regioni, najnovije vesti »

Saobraćajna nezgoda na putu Zaječar – Paraćin

Saobraćajna nezgoda na putu Zaječar – Paraćin

Ist media pre 34 minuta
Niš dobio mural Nikole Tesle u okviru projekta „Letnja pozornica – za srećna dečija lica“

Niš dobio mural Nikole Tesle u okviru projekta „Letnja pozornica – za srećna dečija lica“

Glas juga pre 10 minuta
Saobraćajna nezgoda na putu Zaječar - Paraćin

Saobraćajna nezgoda na putu Zaječar - Paraćin

Glas Zaječara pre 34 minuta
Počinje skrining na rano otkrivanje raka pluća u Domu zdravlja

Počinje skrining na rano otkrivanje raka pluća u Domu zdravlja

Glas juga pre 29 minuta
Barsa imala 25 udaraca i 80% poseda, ali strepela dok se nije pojavio - kapiten Rafinja! Real na -7!

Barsa imala 25 udaraca i 80% poseda, ali strepela dok se nije pojavio - kapiten Rafinja! Real na -7!

Sportske.net pre 14 minuta