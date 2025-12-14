Zelenski: Ukrajina odustaje od pridruživanja NATO

Beta pre 35 minuta

Ukrajina je odustala od želje da se priključi NATO u zamenu za bezbednosne garancije Zapada kao kompromis za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je danas njen predsednik Volodimir Zelenski, uoči razgovora sa američkim izaslanicima u Berlinu.

Taj potez ispunjava jedan od ratnih ciljeva Rusije, iako se Kijev do sada snažno protivio ustupanju teritorije Rusiji, prenosi agencija Rojters (Reuters). 

Zelenski je danas izjavio da su bezbednosne garancije Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Evropske unije (EU) i drugih partnera, umesto članstva u NATO, kompromis sa ukrajinske strane.

"Od samog početka, želja Ukrajine je bila da se pridruži NATO, to su stvarne garancije bezbednosti. Neki partneri iz SAD i Evrope nisu podržali ovaj pravac", rekao je on novinarima. 

Zelenski je naveo da "danas bilateralne bezbednosne garancije Ukrajine i SAD, kao i od evropskih kolega i drugih zemalja - Kanade, Japana - predstavljaju priliku da se spreči još jedna ruska invazija".

"I to je već kompromis sa naše strane", rekao je on i dodao da bi bezbednosne garancije trebalo da budu pravno obavezujuće.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je više puta zahtevao da Ukrajina zvanično odustane od članstva u NATO i povuče vojsku sa oko 10 odsto teritorije Donbasa, kao i da Ukrajina treba da bude neutralna zemlja. 

Zelenski je ranije zatražio "dostojanstven mir" i garancije da Rusija neće ponovo napasti Ukrajinu, dok se spremao da se sastane sa američkim izaslanicima i evropskim saveznicima u Berlinu kako bi se okončao rat koji traje od februara 2022. godine. 

Specijalni izaslanici predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džered Kušner (Jared Kushner) stigli su ranije danas u Nemačku kako bi razgovarali sa Zelenskim i evropskim zvaničnicima. 

(Beta, 14.12.2025)

Ključne reči

NATOUkrajinaRojtersRusijaBerlinKijevVladimir Zelenski

