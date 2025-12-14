uživo RAT U UKRAJINI Masovni napad dronovima tokom noći: Ruska PVO oborila čak 141 letelicu

Euronews pre 22 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Masovni napad dronovima tokom noći: Ruska PVO oborila čak 141 letelicu

Rat u Ukrajini traje 1.387 dana, ali se i pored nastavka ratnih operacija sve više traži model za trajni mir i to na nekoliko strana.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će se uskoro sastati u Berlinu sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa i evropskim partnerima Kijeva kako bi razgovarali o "političkom dogovoru" za okončanje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine, ali je u isto vreme uveo novi, najširi do sada, paket sankcija za 700 ruskih tankera koji plove pod različitim zastavama i prevoze naftu i derivate. Još jedno pitanje je vrlo aktuelno, a to je zamrzavanje
RTV pre 53 minuta
RTS pre 23 minuta
Blic pre 3 minuta
Kurir pre 8 minuta
Alo pre 48 minuta
Večernje novosti pre 3 minuta
Alo pre 1 sat
RTV pre 33 minuta
Danas pre 53 minuta
Radio 021 pre 23 minuta
RTV pre 53 minuta
RTV pre 43 minuta