Direktor EPS: Građani i privreda mogu biti mirni, obezbeđujemo sigurno snabdevanje

Generalni direktor Elektroprivede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da je EPS u zimsku sezonu ušla spremna, da je proizvodnja uglja i električne energije stabilna i da će u 2025. godini ta kompanija ostvariti dobit.

Građani i privreda mogu biti mirni. Proizvodni kapaciteti EPS-a obezbeđuju sigurno snabdevanje", rekao je Živković u intervjuu za list Politika. Govoreći o poslovanju prethodne dve godine, Živković je istakao da i 2025. godina dokazuje da EPS nastavlja putem kontinuirane finansijske stabilnosti i profitabilnosti. "Devetomesačna dobit dostigla je 34,4 milijarde dinara, što je za nešto više od pet milijardi dinara bolji rezultat nego u prošloj godini. I ova godina