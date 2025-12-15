Evropa spušta rampu vozačima za ove prekršaje: Od danas pojačane kontrole na alkohol i drogu

U Srbiji, vozači pod dejstvom alkohola tokom 2025. izazvali su značajan broj saobraćajnih nesreća

U periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine, u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. S obzirom da je trenutno period velikog broja slava i korporativnih proslava, kao i da predstoje novogodišnji i božićni praznici, aktivnosti saobraćajne policije biće