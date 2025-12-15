Otac i sin bili pod uticajem islamista? Isplivali novi detalji masakra u Sidneju FOTO/VIDEO

B92 pre 24 minuta
Otac i sin bili pod uticajem islamista? Isplivali novi detalji masakra u Sidneju FOTO/VIDEO

Istraga o dvojici osumnjičenih napadača za masovnu pucnjavu u Sidneju dobila je nov smer, jer je u njihovom automobilu pronađena zastava Islamske država, kao i improvizovane eksplozivne naprave.

Policijski izvori su otkrili da su otac, Sajid Akram, i sin, Navid, prošlog meseca posetili Filipine, što je podstaklo sumnje da su tamo pali pod uticaj islamskih ekstremista. Takođe, poznato je da na Filipinima deluje Islamska država Istočne Azije, ogranak te terorističke grupe. Australijski premijer Entoni Albaneze potvrdio je u ponedeljak da je domaća obaveštajna agencija ASIO imala mlađeg Akrama na radaru još pre šest godina. "Sin je prvi put došao u fokus u
"Đoković deportovan, napadač sa plaže nije": Tramp Mlađi podržao objavu koja kritikuje australijsku imigracionu politiku

Napad u Australiji upozorenje na svetski porast antisemitizma: Da li su Jevreji pod bezbednosnim rizikom?

Desetogodišnje dete, dva rabina i preživeli Holokausta – ko su žrtve pucnjave u Australiji?

Praznik svetlosti se pretvorio u tamu i 16 mrtvih u Australiji, zastave spuštene na pola koplja: "Ovo je prvi put da je planiran napad na jevrejsku zajednicu"

Australija: Ubijen i fudbaler kluba makedonske dijaspore

Najmanje 16 ubijenih, više od 38 povređenih

Pucnji na jevreje u Sidneju: 15 ubijenih, desetine ranjenih - šta se zna o napadačima

Orban krenuo u žestok rat sa EU! Istorijski presedan: Mađarska tužila Evropski sud pravde zbog presude o migrantima

"Nadamo se sporazumu do kraja dana" Drama na pregovorima Ukrajine i Amerike: Svi bruje o zahtevu Vašingtona, a tim Zelenskog objavio potpuno drugu priču

"Đoković deportovan, napadač sa plaže nije": Tramp Mlađi podržao objavu koja kritikuje australijsku imigracionu politiku

Otkriveno šta podrazumeva Nemački plan u deset tačaka; ruska vojska zauzela Pesčano

Šta je Habad Lubavič: Organizator proslave Hanuke na plaži Bondi koja je imala kobnu završnicu

