Otac i sin bili pod uticajem islamista? Isplivali novi detalji masakra u Sidneju FOTO/VIDEO

Istraga o dvojici osumnjičenih napadača za masovnu pucnjavu u Sidneju dobila je nov smer, jer je u njihovom automobilu pronađena zastava Islamske država, kao i improvizovane eksplozivne naprave.

Policijski izvori su otkrili da su otac, Sajid Akram, i sin, Navid, prošlog meseca posetili Filipine, što je podstaklo sumnje da su tamo pali pod uticaj islamskih ekstremista. Takođe, poznato je da na Filipinima deluje Islamska država Istočne Azije, ogranak te terorističke grupe. Australijski premijer Entoni Albaneze potvrdio je u ponedeljak da je domaća obaveštajna agencija ASIO imala mlađeg Akrama na radaru još pre šest godina. "Sin je prvi put došao u fokus u