U Srbiji godinama nije registrovan nijedan slučaj lepre

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
U Srbiji godinama nije registrovan nijedan slučaj lepre

U Srbiji godinama nije registrovan nijedan slučaj lepre, izjavila je danas epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" dr Dragana Plavša.

Dodala je da lepra kod nas može da se registruje, ali samo kao importovan slučaj, te da se bolest teško prenosi i lako leči. Ona je za Tanjug rekla da nedavna pojava ove bolesti u Hrvatskoj i Rumuniji nije iznenađenje, jer se prema podacima Američkog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, u svetu svake godine registruje oko 250.000 slučajeva lepre, što znači da neke zemlje imaju učestaliju pojavu. "Međutim, mit je da je lepra visoko zarazna bolest. Uzrokovana je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Epidemiolog: Ne paničite zbog lepre, vakcina koja se daje po rođenju može da zaštiti

Epidemiolog: Ne paničite zbog lepre, vakcina koja se daje po rođenju može da zaštiti

N1 Info pre 1 sat
Smanjen intenzitet gripa

Smanjen intenzitet gripa

RTK pre 2 sata
Epidemiolog: U Srbiji lepre nije bilo godinama, bolest se teško prenosi, a lako leči

Epidemiolog: U Srbiji lepre nije bilo godinama, bolest se teško prenosi, a lako leči

NIN pre 2 sata
Lepra u Rumuniji i Hrvatskoj: Kakva je situacija u Srbiji i koliko je ova bolest zarazna?

Lepra u Rumuniji i Hrvatskoj: Kakva je situacija u Srbiji i koliko je ova bolest zarazna?

Euronews pre 2 sata
Nema razloga za brigu: Lepre u Srbiji nema već decenijama, bolest se teško prenosi, a lako leči

Nema razloga za brigu: Lepre u Srbiji nema već decenijama, bolest se teško prenosi, a lako leči

Dnevnik pre 2 sata
Batut: U Srbiji 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Batut: U Srbiji 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu

NIN pre 2 sata
Dr Plavša: U Srbiji lepre nije bilo godinama, bolest se teško prenosi a lako leči

Dr Plavša: U Srbiji lepre nije bilo godinama, bolest se teško prenosi a lako leči

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaTanjugMilan JovanovićRumunijaSrbija Hrvatska

Društvo, najnovije vesti »

Izložba „Blokada/Deblokada“ – Glasovi otpora digitalnom nasilju

Izložba „Blokada/Deblokada“ – Glasovi otpora digitalnom nasilju

Mašina pre 30 minuta
Studenti u blokadi kreću u kampanju „od vrata do vrata“

Studenti u blokadi kreću u kampanju „od vrata do vrata“

Mašina pre 15 minuta
Istoričar: Postoji mogućnost da Petrova crkva kod Novog Pazara bude skinuta sa liste UNESCO

Istoričar: Postoji mogućnost da Petrova crkva kod Novog Pazara bude skinuta sa liste UNESCO

Beta pre 0 minuta
Novi Sad uvodi klasičnu muziku u javni prevoz

Novi Sad uvodi klasičnu muziku u javni prevoz

Beta pre 0 minuta
"Nisam ja cilj, nego Vučić" Šta je govorio Nikola Selaković o procesu koji TOK vodi protiv njega

"Nisam ja cilj, nego Vučić" Šta je govorio Nikola Selaković o procesu koji TOK vodi protiv njega

Blic pre 20 minuta