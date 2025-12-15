U Srbiji godinama nije registrovan nijedan slučaj lepre, izjavila je danas epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" dr Dragana Plavša.

Dodala je da lepra kod nas može da se registruje, ali samo kao importovan slučaj, te da se bolest teško prenosi i lako leči. Ona je za Tanjug rekla da nedavna pojava ove bolesti u Hrvatskoj i Rumuniji nije iznenađenje, jer se prema podacima Američkog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, u svetu svake godine registruje oko 250.000 slučajeva lepre, što znači da neke zemlje imaju učestaliju pojavu. "Međutim, mit je da je lepra visoko zarazna bolest. Uzrokovana je