Otac i sin izvršili masakr

Australijske vlasti identifikovale su oca i sina kao oružane napadače na plaži Bondi u Sidneju, koji su ubili 15 ljudi za vreme proslave jevrejskog praznika Hanuka u subotu uveče po lokalnom vremenu, saopštila je danas policija.

Otac, star 50 godina, ubijen je na licu mesta, dok je njegov 24-godišnji sin u kritičnom stanju u bolnici, pod policijskim nadzorom, rečeno je na konferenciji za novinare. Oko 40 povređenih zbrinuto je u bolnicama posle napada, uključujući dva policajca, koji su u teškom, ali stabilnom stanju. Žrtve su stare između deset i 87 godina. Policija nije objavila imena napadača, navodeći samo da je otac imao dozvolu za oružje od 2015. godine, a imao je šest registrovanih