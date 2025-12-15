Otac i sin izvršili masakr

Vesti online pre 42 minuta  |  Fonet (A. S.)
Otac i sin izvršili masakr

Australijske vlasti identifikovale su oca i sina kao oružane napadače na plaži Bondi u Sidneju, koji su ubili 15 ljudi za vreme proslave jevrejskog praznika Hanuka u subotu uveče po lokalnom vremenu, saopštila je danas policija.

Otac, star 50 godina, ubijen je na licu mesta, dok je njegov 24-godišnji sin u kritičnom stanju u bolnici, pod policijskim nadzorom, rečeno je na konferenciji za novinare. Oko 40 povređenih zbrinuto je u bolnicama posle napada, uključujući dva policajca, koji su u teškom, ali stabilnom stanju. Žrtve su stare između deset i 87 godina. Policija nije objavila imena napadača, navodeći samo da je otac imao dozvolu za oružje od 2015. godine, a imao je šest registrovanih
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Sidnej, dan posle terorističkog napada na plaži Bondi – osumnjičeni otac i sin, Australija u žalosti, najavljene stroge…

Sidnej, dan posle terorističkog napada na plaži Bondi – osumnjičeni otac i sin, Australija u žalosti, najavljene stroge kontrole oružja

RTS pre 27 minuta
Lokalni mediji objavili su imena dvojice napadača iz Sidneja, za koje se navodi da su otac i sin

Lokalni mediji objavili su imena dvojice napadača iz Sidneja, za koje se navodi da su otac i sin

Euronews pre 22 minuta
Teroristički napad u Australiji: Otkriven identitet počinilaca, najmanje 16 nastradalih

Teroristički napad u Australiji: Otkriven identitet počinilaca, najmanje 16 nastradalih

NIN pre 17 minuta
Australijski premijer predlažio strože zakone o oružju posle oružanog napada

Australijski premijer predlažio strože zakone o oružju posle oružanog napada

Novi magazin pre 6 minuta
Australijski premijer predlažio strože zakone o oružju posle napada na plaži Bondi

Australijski premijer predlažio strože zakone o oružju posle napada na plaži Bondi

Nedeljnik pre 1 sat
U Australiji zastave spuštene na pola koplja, Albaneze: Pooštrićemo zakone o oružju

U Australiji zastave spuštene na pola koplja, Albaneze: Pooštrićemo zakone o oružju

Euronews pre 42 minuta
Srbin iz Sidneja o masakru koji je razbesneo svet: "Oseća se strah, ljudi se plaše za svoju decu"

Srbin iz Sidneja o masakru koji je razbesneo svet: "Oseća se strah, ljudi se plaše za svoju decu"

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AustralijavestisvetpucnjavaSidnej

Svet, najnovije vesti »

Hrstić: Nije bilo potrebe da javnost zna za pojavu bolesti gube u Hrvatskoj

Hrstić: Nije bilo potrebe da javnost zna za pojavu bolesti gube u Hrvatskoj

RTV pre 22 minuta
Policajci sa Halkidikija tražili mito od vozača u zamenu za brisanje saobraćajnih prekršaja

Policajci sa Halkidikija tražili mito od vozača u zamenu za brisanje saobraćajnih prekršaja

Radio 021 pre 12 minuta
Lokalni mediji objavili su imena dvojice napadača iz Sidneja, za koje se navodi da su otac i sin

Lokalni mediji objavili su imena dvojice napadača iz Sidneja, za koje se navodi da su otac i sin

Euronews pre 22 minuta
Sidnej, dan posle terorističkog napada na plaži Bondi – osumnjičeni otac i sin, Australija u žalosti, najavljene stroge…

Sidnej, dan posle terorističkog napada na plaži Bondi – osumnjičeni otac i sin, Australija u žalosti, najavljene stroge kontrole oružja

RTS pre 27 minuta
Centralna banka Rusije podnela tužbu protiv „Juroklira“ za pokušaj krađe zamrznute imovine

Centralna banka Rusije podnela tužbu protiv „Juroklira“ za pokušaj krađe zamrznute imovine

Sputnik pre 11 minuta