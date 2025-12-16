Ovo je predstavnik Jugoimporta koji je stradao pod sumnjivim okolnostima u Moskvi

Nova pre 2 sata  |  Autor: Blic
Ovo je predstavnik Jugoimporta koji je stradao pod sumnjivim okolnostima u Moskvi

Predstavnik Jugoimport SDPR Radomir Kurtić stradao je u Moskvi pod sumnjivim okolnostima.

Vojne službe bezbednosti i BIA dostavile su predsedniku Republike Srbije izveštaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića. Prema saznanjima, smrt je nastupila 17. novembra 2025, na ulici u Moskvi. Radomir Kurtić je, prema saznanjima „Blica“, stradao 17. novembra 2025. godine na ulici u Moskvi. Srpske vlasti su, sve do danas, čekale forenzičke izveštaje ruskih vlasti, koje nisu dobile. Radomir Kurtić je u Moskvi bio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Ako nešto kriju, onda je izvršilac njihov", Miletić o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića u Moskvi: "Naše emocije prema Rusiji…

"Ako nešto kriju, onda je izvršilac njihov", Miletić o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića u Moskvi: "Naše emocije prema Rusiji nisu zasnovane na realnim rešenjima"

Blic pre 26 minuta
"Očigledno je da ruska strana nešto krije!" Dragišić o misterioznoj smrti predstavnika Jugoimporta u Moskvi: "Pokazujemo…

"Očigledno je da ruska strana nešto krije!" Dragišić o misterioznoj smrti predstavnika Jugoimporta u Moskvi: "Pokazujemo strpljenje kad su Rusi u pitanju, ali oni polako prelaze granicu!"

Blic pre 1 sat
Sumnjiva smrt u Moskvi: Šta se desilo službeniku Jugoimport SDPR-a u Rusiji

Sumnjiva smrt u Moskvi: Šta se desilo službeniku Jugoimport SDPR-a u Rusiji

Vreme pre 1 sat
Predstavnik srpske firme za naoružanje preminuo u Moskvi pod sumnjivim okolnostima

Predstavnik srpske firme za naoružanje preminuo u Moskvi pod sumnjivim okolnostima

Moj Novi Sad pre 1 sat
Predstavnik kompanije Jugoimport SDPR stradao pod sumnjivim okolnostima na ulici u Moskvi

Predstavnik kompanije Jugoimport SDPR stradao pod sumnjivim okolnostima na ulici u Moskvi

Newsmax Balkans pre 2 sata
Sumnjiva smrt predstavnika srpskog preduzeća za naoružanje u Moskvi

Sumnjiva smrt predstavnika srpskog preduzeća za naoružanje u Moskvi

Radio 021 pre 2 sata
Sumnjiva smrt predstavnika Jugoimporta u Moskvi

Sumnjiva smrt predstavnika Jugoimporta u Moskvi

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaBIA

Politika, najnovije vesti »

Macut: Budžetom predviđene sve varijante za NIS, kao i eventualno preuzimanje

Macut: Budžetom predviđene sve varijante za NIS, kao i eventualno preuzimanje

RTV pre 11 minuta
Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

N1 Info pre 1 sat
Na sednici Odbora za dijasporu usvojena inicijativa da 2026. bude godina Nikole Tesle

Na sednici Odbora za dijasporu usvojena inicijativa da 2026. bude godina Nikole Tesle

RTV pre 16 minuta
Sutra se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj osam u Sečnju

Sutra se ponavlja glasanje na biračkom mestu broj osam u Sečnju

NIN pre 26 minuta
Macut: Budžetom predviđene sve varijante za NIS, kao i eventualno preuzimanje

Macut: Budžetom predviđene sve varijante za NIS, kao i eventualno preuzimanje

NIN pre 11 minuta