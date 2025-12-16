Ovo je predstavnik Jugoimporta koji je stradao pod sumnjivim okolnostima u Moskvi

Predstavnik Jugoimport SDPR Radomir Kurtić stradao je u Moskvi pod sumnjivim okolnostima.

Vojne službe bezbednosti i BIA dostavile su predsedniku Republike Srbije izveštaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića. Prema saznanjima, smrt je nastupila 17. novembra 2025, na ulici u Moskvi. Radomir Kurtić je, prema saznanjima „Blica“, stradao 17. novembra 2025. godine na ulici u Moskvi. Srpske vlasti su, sve do danas, čekale forenzičke izveštaje ruskih vlasti, koje nisu dobile. Radomir Kurtić je u Moskvi bio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR.