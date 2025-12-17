Napadač iz Sidneja optužen po 15 tačaka za ubistvo i jedno za izvršenje terorističkog akta

Navid Akram, jedini preživeli osumnjičeni za masovnu pucnjavu na plaži Bondi u Sidneju, optužen je za ukupno 59 krivičnih dela, među kojima je 15 tačaka za ubistvo i jedno za izvršenje terorističkog akta, saopštila je policija Novog Južnog Velsa.

Njegov otac Sadžid Akram (50) poginuo je u razmeni vatre s policijom na licu mesta. U napadu, koji se dogodio tokom proslave prve večeri Hanuke i bio usmeren na jevrejsku zajednicu, ubijeno je 15 ljudi, a više desetina je povređeno. Reč je o najsmrtonosnijoj pucnjavi u Australiji od 1996. godine. Akram se tereti i za 40 dela nanošenja teških telesnih povreda s namerom ubistva, kao i za isticanje simbola zabranjene terorističke organizacije. Osumnjičeni je teško