Merc: Prema bezbednosnim garancijama, bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

Prema garancijama koje bi nakon prekida vatre u Ukrajini Sjedinjene Američke Države i Evropa pružile Ukrajini, mirovne snage mogle bi da u određenim okolnostima odbiju ruske snage, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc.

On je za televiziju ZDF rekao da je to ''i dalje pitanje za budućnost''. Na pitanje novinara o detaljima potencijalnih bezebdnosnih garancija koje su SAD u ponedeljak u Berlinu ponudile ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, Merc je rekao da bi garancije mogle da uključuju odbijanje ruskih snaga ukoliko dođe do kršenja uslova prekida vatre. ''Bila bi uspostavljena demilitarizovana zona između dve strane, i da budemo veoma precizni, takođe bismo delovali