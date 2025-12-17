Merc: Prema bezbednosnim garancijama, bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Merc: Prema bezbednosnim garancijama, bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

Prema garancijama koje bi nakon prekida vatre u Ukrajini Sjedinjene Američke Države i Evropa pružile Ukrajini, mirovne snage mogle bi da u određenim okolnostima odbiju ruske snage, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc.

On je za televiziju ZDF rekao da je to ''i dalje pitanje za budućnost''. Na pitanje novinara o detaljima potencijalnih bezebdnosnih garancija koje su SAD u ponedeljak u Berlinu ponudile ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, Merc je rekao da bi garancije mogle da uključuju odbijanje ruskih snaga ukoliko dođe do kršenja uslova prekida vatre. ''Bila bi uspostavljena demilitarizovana zona između dve strane, i da budemo veoma precizni, takođe bismo delovali
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade" Merc izneo oštar plan: "Ako ne delujemo sada, kada ćemo?"

"Bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade" Merc izneo oštar plan: "Ako ne delujemo sada, kada ćemo?"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaRusijaBerlinRat u Ukrajinimirovni pregovorivolodimir zelenskisjedinjene američke države

Svet, najnovije vesti »

Iranska valuta pala na novi rekorni minimum: Ovoliko vredi jedan rijal

Iranska valuta pala na novi rekorni minimum: Ovoliko vredi jedan rijal

Kurir pre 33 minuta
Ukrajinski vojnici sahranjeni u Lavovu: Identitet im nije utvrđen, stradali u borbama kod Bahmuta (foto)

Ukrajinski vojnici sahranjeni u Lavovu: Identitet im nije utvrđen, stradali u borbama kod Bahmuta (foto)

Kurir pre 13 minuta
Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Kurir pre 8 minuta
Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Kurir pre 8 minuta
Evropski sud odlučio: Rusija kažnjena sa 5.000 do 3.000 evra

Evropski sud odlučio: Rusija kažnjena sa 5.000 do 3.000 evra

Kurir pre 8 minuta