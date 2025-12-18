Tramp o Venecueli: „Šećate se šta su nam sve uzeli?“

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da blokada svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele znači da neće biti dozvoljen prolaz "nikome ko ne bi trebalo da prolazi".

"Sećate se, uzeli su nam sva energetska prava, uzeli su nam svu naftu ne tako davno, i mi je želimo nazad, ali su je uzeli. Nezakonito su je uzeli", rekao je Tramp novinarima, prenosi NBC njuz. Tramp je tokom protekle noći saopštio da je počela blokada sancionih naftnih tankera Venecuele, kao i da predsednik te zemlje Nikolas Maduro koristi prihode od nafte za finansiranje ilegalnih operacija, uključujući "narko-terorizam". Tenzije su dodatno eskalirale prošle