Putin šalje delegaciju u SAD

B92 pre 2 sata
Putin šalje delegaciju u SAD

Očekuje se da će se američki i ruski zvaničnici sastati u Majamiju ovog vikenda kao deo napora Trampove administracije da se okonča rat između Kijeva i Moskve, rekle su dve osobe upoznate sa situacijom, piše Politiko.

Kako su napori Donalda Trampa da okonča borbe posustali, SAD su pojačale pritisak na Ukrajinu da napravi ustupke koji bi okončali rat. Planovi su i dalje nepromenljivi, ali ako se održe ovog vikenda, administracija će predstaviti rezultate najnovije runde razgovora ruskim zvaničnicima, koji nisu mnogo promenili svoje zahteve. Očekuje se da će ruska delegacija uključivati šefa ruskog suverenog fonda Kirila Dmitrijeva, prema rečima jedne od osoba upoznatih sa
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Pregovarački tim Zelenskog leti u SAD! Vašington i Moskva se spremaju za sastanak u Majamiju

Pregovarački tim Zelenskog leti u SAD! Vašington i Moskva se spremaju za sastanak u Majamiju

Alo pre 31 minuta
Zelenski: Ukrajinski pregovarački tim putuje u SAD na pregovore

Zelenski: Ukrajinski pregovarački tim putuje u SAD na pregovore

Politika pre 31 minuta
Zelenski: Ukrajinski pregovarački tim putuje u SAD na pregovore sa američkom stranom

Zelenski: Ukrajinski pregovarački tim putuje u SAD na pregovore sa američkom stranom

RTV pre 56 minuta
Politiko: SAD i Rusija će za vikend u Majamiju razgovarati o ratu u Ukrajini

Politiko: SAD i Rusija će za vikend u Majamiju razgovarati o ratu u Ukrajini

NIN pre 1 sat
Politiko: SAD i Rusija će za vikend u Majamiju razgovarati o ratu u Ukrajini

Politiko: SAD i Rusija će za vikend u Majamiju razgovarati o ratu u Ukrajini

Politika pre 1 sat
SAD i Rusija za vikend ponovo razgovaraju o ratu u Ukrajini?

SAD i Rusija za vikend ponovo razgovaraju o ratu u Ukrajini?

Telegraf pre 1 sat
Politiko: SAD i Rusija će za vikend u Majamiju razgovarati o ratu u Ukrajini

Politiko: SAD i Rusija će za vikend u Majamiju razgovarati o ratu u Ukrajini

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Lideri EU danas odlučuju o finansiranju Ukrajine; Lajen i Košta: Nećemo napustiti samit bez dogovora

Lideri EU danas odlučuju o finansiranju Ukrajine; Lajen i Košta: Nećemo napustiti samit bez dogovora

RTV pre 41 minuta
IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

RTV pre 41 minuta
"Vučić u pravu što nije učestvovao u ovoj farsi": Orban osuo paljbu po EU zbog Srbije: "Briselska oholost na vrhuncu!"

"Vučić u pravu što nije učestvovao u ovoj farsi": Orban osuo paljbu po EU zbog Srbije: "Briselska oholost na vrhuncu!"

Blic pre 26 minuta
Kalas: Imaćemo sporazum o korišćenju ruske imovine

Kalas: Imaćemo sporazum o korišćenju ruske imovine

RTV pre 46 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

Euronews pre 11 minuta