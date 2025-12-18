Putin šalje delegaciju u SAD

Očekuje se da će se američki i ruski zvaničnici sastati u Majamiju ovog vikenda kao deo napora Trampove administracije da se okonča rat između Kijeva i Moskve, rekle su dve osobe upoznate sa situacijom, piše Politiko.

Kako su napori Donalda Trampa da okonča borbe posustali, SAD su pojačale pritisak na Ukrajinu da napravi ustupke koji bi okončali rat. Planovi su i dalje nepromenljivi, ali ako se održe ovog vikenda, administracija će predstaviti rezultate najnovije runde razgovora ruskim zvaničnicima, koji nisu mnogo promenili svoje zahteve. Očekuje se da će ruska delegacija uključivati šefa ruskog suverenog fonda Kirila Dmitrijeva, prema rečima jedne od osoba upoznatih sa