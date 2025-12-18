Er Srbija najavljuje 6 novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Kurir pre 2 sata
Er Srbija najavljuje 6 novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Er Srbija nastavlja da širi svoju mrežu linija u 2026. godini, uvodeći šest novih destinacija koje povezuju Beograd sa turističkim, poslovnim i avanturističkim centrima širom sveta.

Ovoga puta nacionalni avio-prevoznik istovremeno objavljuje letnji i zimski red letenja, čime putnicima omogućava dugoročno planiranje putovanja i veću fleksibilnost pri izboru destinacija tokom cele godine. Tokom predstojeće letnje sezone Er Srbija uvodi tri nove linije koje kombinuju odmor, kulturu i poslovne mogućnosti, pružajući putnicima raznovrsna iskustva: Santorini u Grčkoj, Baku u Azerbejdžanu i Toronto u Kanadi. Za zimsku sezonu takođe su planirane tri
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Air Serbia najavljuje 6 novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Air Serbia najavljuje 6 novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Ekapija pre 43 minuta
Od Santorinija do Arktika, a karte već u prodaji: Er Srbija uvodi 6 novih direktnih letova koji će oduševiti sve

Od Santorinija do Arktika, a karte već u prodaji: Er Srbija uvodi 6 novih direktnih letova koji će oduševiti sve

Mondo pre 43 minuta
Er Srbija najavila novih šest linija u 2026. godini: Direktnim letom do Tenerifa i Toronta

Er Srbija najavila novih šest linija u 2026. godini: Direktnim letom do Tenerifa i Toronta

Newsmax Balkans pre 1 sat
Er Srbija najavila šest novih direktnih avio-linija u 2026.

Er Srbija najavila šest novih direktnih avio-linija u 2026.

Forbes pre 1 sat
Er Srbija uvodi šest novih direktnih linija u 2026.

Er Srbija uvodi šest novih direktnih linija u 2026.

N1 Info pre 2 sata
Er Srbija najavljuje šest novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Er Srbija najavljuje šest novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Blic pre 1 sat
Er Srbija najavila šest novih direktnih avio-linija u 2026.

Er Srbija najavila šest novih direktnih avio-linija u 2026.

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TorontoGrčkaSantoriniKanadaIzboriAzerbejdžanAir Serbiaer srbija

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarstvo zdravlja izdalo hitan nalog za povlačenje hrane za bebe Aptamil: Pronađena bakterija

Ministarstvo zdravlja izdalo hitan nalog za povlačenje hrane za bebe Aptamil: Pronađena bakterija

N1 Info pre 18 minuta
Hitno se povlači hrana za bebe „Aptamil“: Pronađeno veće prisustvo bakterije, oglasilo se Ministarstvo

Hitno se povlači hrana za bebe „Aptamil“: Pronađeno veće prisustvo bakterije, oglasilo se Ministarstvo

Nova pre 8 minuta
Koliko će zaraditi domaći proizvođači plastike zavisi od tržišta nafte i gasa

Koliko će zaraditi domaći proizvođači plastike zavisi od tržišta nafte i gasa

Biznis.rs pre 3 minuta
Ministarstvo zdravlja izdalo nalog za hitno povlačenje sa tržišta Aptamila AR1

Ministarstvo zdravlja izdalo nalog za hitno povlačenje sa tržišta Aptamila AR1

Euronews pre 13 minuta
Vladan Stojković, Union Šped: Godina rasta i najznačajniji korak napred

Vladan Stojković, Union Šped: Godina rasta i najznačajniji korak napred

NIN pre 3 minuta