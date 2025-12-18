Er Srbija najavljuje 6 novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Er Srbija nastavlja da širi svoju mrežu linija u 2026. godini, uvodeći šest novih destinacija koje povezuju Beograd sa turističkim, poslovnim i avanturističkim centrima širom sveta.

Ovoga puta nacionalni avio-prevoznik istovremeno objavljuje letnji i zimski red letenja, čime putnicima omogućava dugoročno planiranje putovanja i veću fleksibilnost pri izboru destinacija tokom cele godine. Tokom predstojeće letnje sezone Er Srbija uvodi tri nove linije koje kombinuju odmor, kulturu i poslovne mogućnosti, pružajući putnicima raznovrsna iskustva: Santorini u Grčkoj, Baku u Azerbejdžanu i Toronto u Kanadi. Za zimsku sezonu takođe su planirane tri