Moneke se pred Svetog Nikolu obratio zvezdašima: "Znam da je slava, nadam se jednom"

Mondo pre 9 minuta  |  Mladen Šolak
Krilni košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke (29), jedan od lidera ekipe, pozvao je navijače da dođu na duel protiv Virtusa u petak u Beogradsku arenu, iako je meč na veliku krsnu slavu Sveti Nikola. "Pozdrav svima, Čima ovde.

Uzbuđen sam jer se vraćam. Znam da je sutra slava i da će mnogi slaviti, ali nadam se da ćete u velikom broju doći da nas podržite, jedva čekam da vas vidim ovde. Napred Zvezda", kazao je on za klupski sajt. Na taj način, on je potvrdio svoj povratak u tim nakon što je propustio poslednja dva meča u kojima su crveno-beli doživeli poraze od Partizana i Hapoela u Jerusalimu. Njegovo odsustvo bilo je veoma primetno. Zvezda ulazi u meč protiv Virtusa sa skorom 9-7, dok
B92 pre 24 minuta
Telegraf pre 20 minuta
Danas pre 1 sat
Hot sport pre 35 minuta
Kurir pre 55 minuta
Večernje novosti pre 45 minuta
Danas pre 2 sata
KošarkaCrvena ZvezdaPartizanBeogradska ArenaSveti Nikola

Danas pre 0 minuta
Sport klub pre 20 minuta
Sportske.net pre 5 minuta
Hot sport pre 0 minuta
Mondo pre 20 minuta