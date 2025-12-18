Savet DUNP-a danas odlučuje o izboru novog rektora koji će naslediti Zanu Dolićanin

Nova pre 31 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
Savet DUNP-a danas odlučuje o izboru novog rektora koji će naslediti Zanu Dolićanin

Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) danas će odlučivati o izboru novog rektora koji će na toj poziciji naslediti Zanu Dolićanin, a prema saznanjima Radija Sto plus, jedina kandidatkinja za tu poziciju je Tanja Soldatović koja je pre nešto više od mesec dana izabrana za redovnu profesorku tog univerziteta.

Tanja Soldatović je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, gde je i magistrirala organsku hemiju, a doktorirala neorgansku hemiju. Na Državnom univerzitetu je angažovana od 2007. godine, a za vanrednog profesora izabrana je 2020. godine. Ukoliko njena kandidatura bude prihvaćena, Tanja Soldatović će na čelu Državnog univerziteta naslediti Zanu Dolićanin koja rukovodi tom ustanovom od oktobra 2022. godine. Deo studenata i profesora te
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Sto plus: Jedina kandidatkinja za rektorku DUNP-a Tanja Soldatović

Sto plus: Jedina kandidatkinja za rektorku DUNP-a Tanja Soldatović

N1 Info pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarKandidaturaKragujevacIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Nemet: Zbog uticaja rata u Ukrajini, osećam da SPC nije slobodna da sasvim sama odluči o poseti pape

Nemet: Zbog uticaja rata u Ukrajini, osećam da SPC nije slobodna da sasvim sama odluči o poseti pape

N1 Info pre 16 minuta
Forum srednjih stručnih škola predlaže da se uvede prosvetni dnevnik

Forum srednjih stručnih škola predlaže da se uvede prosvetni dnevnik

N1 Info pre 15 minuta
Blokaderi svih zemalja…

Blokaderi svih zemalja…

Peščanik pre 10 minuta
Otvoreno pismo Savetu DUNP-a: Budućnost ovog Univerziteta zavisi od vaše odluke i odgovornosti

Otvoreno pismo Savetu DUNP-a: Budućnost ovog Univerziteta zavisi od vaše odluke i odgovornosti

Danas pre 6 minuta
Nova studija razbija mit: Neke biljne dijete povećavaju rizik od bolesti srca

Nova studija razbija mit: Neke biljne dijete povećavaju rizik od bolesti srca

NIN pre 6 minuta