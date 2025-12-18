Savet DUNP-a danas odlučuje o izboru novog rektora koji će naslediti Zanu Dolićanin

Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) danas će odlučivati o izboru novog rektora koji će na toj poziciji naslediti Zanu Dolićanin, a prema saznanjima Radija Sto plus, jedina kandidatkinja za tu poziciju je Tanja Soldatović koja je pre nešto više od mesec dana izabrana za redovnu profesorku tog univerziteta.

Tanja Soldatović je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, gde je i magistrirala organsku hemiju, a doktorirala neorgansku hemiju. Na Državnom univerzitetu je angažovana od 2007. godine, a za vanrednog profesora izabrana je 2020. godine. Ukoliko njena kandidatura bude prihvaćena, Tanja Soldatović će na čelu Državnog univerziteta naslediti Zanu Dolićanin koja rukovodi tom ustanovom od oktobra 2022. godine. Deo studenata i profesora te