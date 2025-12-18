ER Srbija: U 2026. godini šest novih direktnih linija, karte od danas u prodaji

BEOGRAD - Er Srbija saopštila je da će u 2026. godini uvesti šest novih linija koje povezuju Beograd sa turističkim, poslovnim i avanturističkim centrima širom sveta, a da su avio-karte za nove destinacije od danas u prodaji.

Nacionalni avio-prevoznik istovremeno je objavio letnji i zimski red letenja, čime je putnicima omogućio dugoročno planiranje putovanja i veću fleksibilnost pri izboru destinacija tokom cele godine. Tokom predstojeće letnje sezone Er Srbija uvodi tri nove linije koje kombinuju odmor, kulturu i poslovne mogućnosti - Santorini u Grčkoj, Baku u Azerbejdžanu i Toronto u Kanadi. Za zimsku sezonu takođe su planirane tri nove destinacije koje spajaju sunčane odmore,