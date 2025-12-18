ER Srbija: U 2026. godini šest novih direktnih linija, karte od danas u prodaji

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
ER Srbija: U 2026. godini šest novih direktnih linija, karte od danas u prodaji

BEOGRAD - Er Srbija saopštila je da će u 2026. godini uvesti šest novih linija koje povezuju Beograd sa turističkim, poslovnim i avanturističkim centrima širom sveta, a da su avio-karte za nove destinacije od danas u prodaji.

Nacionalni avio-prevoznik istovremeno je objavio letnji i zimski red letenja, čime je putnicima omogućio dugoročno planiranje putovanja i veću fleksibilnost pri izboru destinacija tokom cele godine. Tokom predstojeće letnje sezone Er Srbija uvodi tri nove linije koje kombinuju odmor, kulturu i poslovne mogućnosti - Santorini u Grčkoj, Baku u Azerbejdžanu i Toronto u Kanadi. Za zimsku sezonu takođe su planirane tri nove destinacije koje spajaju sunčane odmore,
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Air Serbia širi mrežu - stiže šest novih direktnih linija u 2026.

Air Serbia širi mrežu - stiže šest novih direktnih linija u 2026.

Bloomberg Adria pre 22 minuta
Er Srbija uvodi šest novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Er Srbija uvodi šest novih direktnih avio-linija u 2026. godini

BizLife pre 1 sat
Er Srbija najavila šest novih direktnih avio-linija u 2026.

Er Srbija najavila šest novih direktnih avio-linija u 2026.

Moj Novi Sad pre 1 sat
Er Srbija od 2026. uvodi šest novih linija: Povratak leta za Toronto posle tri decenije pauze

Er Srbija od 2026. uvodi šest novih linija: Povratak leta za Toronto posle tri decenije pauze

Aero.rs pre 2 sata
Er Srbija najavila šest novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Er Srbija najavila šest novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Serbian News Media pre 2 sata
Air Serbia najavljuje 6 novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Air Serbia najavljuje 6 novih direktnih avio-linija u 2026. godini

Ekapija pre 3 sata
Er Srbija najavila novih šest linija u 2026. godini: Direktnim letom do Tenerifa i Toronta

Er Srbija najavila novih šest linija u 2026. godini: Direktnim letom do Tenerifa i Toronta

Newsmax Balkans pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TorontoGrčkaSantoriniKanadaAvio karteIzboriAzerbejdžanAir SerbiaAvionske karte

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović Handanović: Treću godinu zaredom Srbija lider u reformama u okviru Energetske zajednice

Đedović Handanović: Treću godinu zaredom Srbija lider u reformama u okviru Energetske zajednice

Nova ekonomija pre 12 minuta
Jovanović: Izvoz IKT usluga iz Srbije za deset meseci 2025. bio 3,7 milijardi evra

Jovanović: Izvoz IKT usluga iz Srbije za deset meseci 2025. bio 3,7 milijardi evra

Nova ekonomija pre 7 minuta
Glamočić: Srbija i Kina zajednički lansiraju u orbitu prvi satelit za poljoprivredne i naučne svrhe

Glamočić: Srbija i Kina zajednički lansiraju u orbitu prvi satelit za poljoprivredne i naučne svrhe

Danas pre 22 minuta
NSZ: Privremena i redovna novčana naknada biće isplaćena 19. i 20. decembra

NSZ: Privremena i redovna novčana naknada biće isplaćena 19. i 20. decembra

RTV pre 7 minuta
Glamočić: Srbija podržava lansiranje prvog satelita sa Kinom

Glamočić: Srbija podržava lansiranje prvog satelita sa Kinom

N1 Info pre 7 minuta