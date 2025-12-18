Poljoprivrednici još uvek na ulicama Brisela: Potresno svedočenje mladog farmera dok bunt zahvata Evropu

Više hiljada evropskih poljoprivrednika okupilo se danas u Briselu na protestima protiv trgovinskog sporazuma između Evropske unije i južnoameričkog bloka Merkosur, kao i protiv reforme poljoprivrednih subvencija, blokirajući ključne saobraćajnice i zgrade institucija.

Razlozi za nezadovoljstvo su brojni: od spornog trgovinskog sporazuma EU-Merkosur, preko strožih zdravstvenih protokola zbog pojave zarazne nodularne dermatoze (DNC), pa sve do opšteg osećaja da je domaća proizvodnja prepuštena milosti i nemilosti uvoza. Dok je u Briselu oko 7.300 ljudi i skoro hiljadu traktora mirno demonstriralo ispred Evropskog parlamenta, predsednik Francuske Emanuel Makron pokušava da umiri javnost. Sa samita EU poručio je da "uslovi nisu