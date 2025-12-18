Poljoprivrednici još uvek na ulicama Brisela: Potresno svedočenje mladog farmera dok bunt zahvata Evropu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis
Poljoprivrednici još uvek na ulicama Brisela: Potresno svedočenje mladog farmera dok bunt zahvata Evropu

Više hiljada evropskih poljoprivrednika okupilo se danas u Briselu na protestima protiv trgovinskog sporazuma između Evropske unije i južnoameričkog bloka Merkosur, kao i protiv reforme poljoprivrednih subvencija, blokirajući ključne saobraćajnice i zgrade institucija.

Razlozi za nezadovoljstvo su brojni: od spornog trgovinskog sporazuma EU-Merkosur, preko strožih zdravstvenih protokola zbog pojave zarazne nodularne dermatoze (DNC), pa sve do opšteg osećaja da je domaća proizvodnja prepuštena milosti i nemilosti uvoza. Dok je u Briselu oko 7.300 ljudi i skoro hiljadu traktora mirno demonstriralo ispred Evropskog parlamenta, predsednik Francuske Emanuel Makron pokušava da umiri javnost. Sa samita EU poručio je da "uslovi nisu
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Veoma teški pregovori u Briselu! Ovako će izgledati bezbednosne garancije Zapada, a to vreme Rusija je rasporedila "Orešnik"!…

Veoma teški pregovori u Briselu! Ovako će izgledati bezbednosne garancije Zapada, a to vreme Rusija je rasporedila "Orešnik"!

Kurir pre 22 minuta
Brisel: Protest evropskih poljoprivrednika zbog najavljenog trgovačkog sporazuma sa državama Južne Amerike

Brisel: Protest evropskih poljoprivrednika zbog najavljenog trgovačkog sporazuma sa državama Južne Amerike

Vesti online pre 17 minuta
Suzavac i vodeni topovi, žestok obračun policije sa demonstrantima u Briselu (video)

Suzavac i vodeni topovi, žestok obračun policije sa demonstrantima u Briselu (video)

Politika pre 17 minuta
(FOTO/VIDEO) Na protestu poljoprivrednika u Briselu letele kamenice, petarde i jaja, policija upotrebila vodene topove

(FOTO/VIDEO) Na protestu poljoprivrednika u Briselu letele kamenice, petarde i jaja, policija upotrebila vodene topove

Newsmax Balkans pre 1 sat
Brisel: Protest evropskih poljoprivrednika zbog najavljenog trgovačkog sporazuma sa državama Južne Amerike

Brisel: Protest evropskih poljoprivrednika zbog najavljenog trgovačkog sporazuma sa državama Južne Amerike

RTS pre 1 sat
Brisel u plamenu: Farmeri blokirali grad traktorima, zapalili gume i seno, policija uzvraća suzavcem (video)

Brisel u plamenu: Farmeri blokirali grad traktorima, zapalili gume i seno, policija uzvraća suzavcem (video)

Pravda pre 2 sata
VIDEO Neredi u Briselu: Policija bacila suzavac na poljoprivrednike koji protestuju

VIDEO Neredi u Briselu: Policija bacila suzavac na poljoprivrednike koji protestuju

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaTrgovinski sporazumBriselEUEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Raketni sistem Orešnik Rusija rasporedila u Belorusiji

Raketni sistem Orešnik Rusija rasporedila u Belorusiji

Danas pre 2 minuta
Noćna mora uoči Božića: Tramp udvostručio suštinsku političku grešku koju je napravio i Bajden

Noćna mora uoči Božića: Tramp udvostručio suštinsku političku grešku koju je napravio i Bajden

Danas pre 52 minuta
Američki profesor predlaže: Prihode od ruske nafte iskoristiti za reparaciju Ukrajine

Američki profesor predlaže: Prihode od ruske nafte iskoristiti za reparaciju Ukrajine

Danas pre 1 sat
U Jerusalimu masovna tuča policije i ekstremnih Jevreja zbog parkinga i regrutacije

U Jerusalimu masovna tuča policije i ekstremnih Jevreja zbog parkinga i regrutacije

Danas pre 1 sat
SAD usvojile Zakon o demokratiji na Zapadnom Balkanu: Srbija kritikovana zbog izbora i stanja demokratije

SAD usvojile Zakon o demokratiji na Zapadnom Balkanu: Srbija kritikovana zbog izbora i stanja demokratije

N1 Info pre 17 minuta