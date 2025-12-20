Skandalozne fotografije obilaze svet: Tramp, Džekson, Klinton u društvu Epstajna, isplivali i gnusni razgovori

B92 pre 1 sat
Skandalozne fotografije obilaze svet: Tramp, Džekson, Klinton u društvu Epstajna, isplivali i gnusni razgovori

Američko Ministarstvo pravde objavilo je prvu turu dugo očekivanih dokumenata povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Ove fotografije kompromituju mnoge planetarno poznate i značajne ličnosti, poput Bila Klintona, Majkla Džeksona, Donalda Trampa i mnogih drugih. Među objavljenim materijalima nalazi se nekoliko fotografija bivšeg američkog predsednika Bila Klintona. Na jednoj od njih pliva u bazenu, dok na drugoj leži u nečemu što liči na đakuzi. Takođe se pojavila i fotografija koja prikazuje Bila Klintona u haljini i na visokim potpeticama. Važno je napomenuti da pojavljivanje
