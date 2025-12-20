Nekada je ovaj zanat bio veoma cenjen: Danas je pred izumiranjem

Verovanje da odžačar donosi sreću potiče iz priča koje su se prenosile generacijama.

Nekada je ognjište bilo srce kuće. Ako je dimnjak bio zapušen, mogao je izazvati požar. Odžačar je dolazio da „spase kuću“ - zato se njegov dolazak smatrao dobrom, zaštitničkom pojavom. Poslednji čuvari starog zanata bez koga se nekada nije mogla zamisliti zima su odžačari. Danas ih je ostalo tek nekoliko. Na prste jedne ruke mogu se izbrojati u Somboru. Nestali su zajedno sa starim pećima i dimnjacima ili jednostavno izgubili trku sa savremenim grejanjem.