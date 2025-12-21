Amerika zaplenila još jedan naftni tanker Venecuele

BBC News pre 31 minuta

Amerika je zaplenila još jedan tanker za prevoz nafte koji je nedavno isplovio iz Venecuele, saopštilo je Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD.

Ovo je drugi put ovog meseca da su SAD zaplenile brod koji prevozi naftu kod obale Venecuele.

Druga zaplena je usledila nakon što je američki predsednik Donald Tramp pre nekoliko dana naredio „blokadu“ sankcionisanih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venecuele.

Venecuela je osudila najnoviju američku zaplenu, opisujući je kao „krađu i otmicu“.

Vlasti u Karakasu su ranije optužile SAD da pokušavaju da ukradu njena bogatstva.

„Ova dela neće proći nekažnjeno“, piše u saopštenju venecuelanske vlade.

Najavila je podnešenje žalbe Savetu bezbednosti UN i „drugim međunarodnim agencijama i vladama sveta“.

Slično ranijoj operaciji, i ovu zaplenu je predvodila Obalska straža SAD.

Na brod je ušao specijalizovani taktički tim, a tanker je bio u međunarodnim vodama kada je zaplenjen.

Sekretarka Ministarstva za unutrašnju bezbednost Kristi Noem, čiji resor nadgleda Obalsku stražu, podelila je video operacije na mreži Iksu.

„U akciji pre zore rano jutros 20. decembra, Obalska straža SAD, uz podršku Ministarstva rata, zaplenila je tanker za naftu koji je poslednji put bio usidren u Venecueli“, napisala je Noem.

Objavila je sedmominutni video operacije, na kojem se vide američki helikopteri kako sleću na palubu broda po imenu „Senčuris“ (Centuries) ispisanim sa strane.

„Sjedinjene Države će nastaviti da istražuju ilegalno kretanje sankcionisane nafte koja se koristi za finansiranje narkoterorizma u regionu“, napisala je Noem.

„Pronaći ćemo vas i zaustavićemo vas", poručila je.

Brod „Senčuris“ plovi pod panamskom zastavom, ali je u poslednjih pet godina plovio i pod zastavama Grčke i Liberije, prema zapisima koje je analizirao BBC tim za utvrđivanje činjenica.

Nije na listi sankcionisanih brodova Ministarstva finansija SAD.

Poslednjih nedelja, SAD su značajno pojačale vojno prisustvo u Karipskom moru i izvele su smrtonosne napade na navodne venecuelanske brodove za šverc droge, usmrtivši oko 100 ljudi.

Amerika nije javno obelodanila dokaze da su ovi brodovi prevozili drogu, a vojska je pod sve većim nadzorom Kongresa zbog ovih napada.

Vašington optužuje predsednika Venecuele Nikolasa Madura da predvodi organizaciju Cartel de los Soles (Kartel sunca), što on poriče.

Ovu grupu SAD su proglasile za terorističku organizaciju.

Trampova administracija optužuje njega i taj kartel da koriste „ukradenu“ naftu za „finansiranje narkoterorizma, trgovinu ljudima, ubistva i otmice“.

Posle zaplene drugog broda, ministar odbrane Pit Hegset je na Iksu objavio da će SAD nastaviti da „nepokolebljivo sprovode pomorske operacije presretanja... kako bi razbile ilegalne kriminalne mreže“.

„Nasilje, droge i haos neće kontrolisati zapadnu hemisferu“, poručuje.

Venecuela, u kojoj su najveće potvrđene rezerve nafte na svetu, u velikoj meri zavisi od prihoda od izvoza nafte kako bi finansirala državnu potrošnju.

Trampova objava „blokade“ usledila je manje od nedelju dana nakon što su SAD zaplenile tanker za naftu za koji se veruje da je deo „flote duhova“ kod obale Venecuele.

Bela kuća je saopštila da je taj brod, nazvan Skiper, bio umešan u „ilegalni transport nafte“ i da će biti prebačen u američku luku.

Vlada Venecuele osudila je ovaj potez, a Maduro je rekao da su SAD „kidnapovale posadu“ i „ukrale“ brod.

