Ukrajina izgubila grad Siversk na istoku

Reuters Siversk je praktično zbrisan sa lica zemlje tokom višemesečnih teških borbi Ukrajinska vojska povukla se iz istočnog grada Siverska pred naletom ruskih snaga, koja sporo, ali stalno napreduje.

Ukrajinska vojna komanda saopštila je da se odlučila na povlačenje kako bi „sačuvala živote vojnika i borbenu sposobnost jedinica“, dodajući da ruske snage imaju „značajnu prednost u ljudstvu“. Zauzimanje Siverska približava Rusiju poslednjim preostalim gradovima „pojasa tvrđava“ Slavjansku i Kramatorsku koji su i dalje u ukrajinskim rukama u industrijskoj Donjeckoj oblasti. Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, a ruska vojska trenutno