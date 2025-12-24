Otvorena deonica Moravskog koridora duga 14 kilometara, ceo koridor do septembra 2026.

Deonica autoputa Moravski koridor duga oko 14 kilometara, od Vrnjačke Banje do petlje Vrba, otvorena je danas.

Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 kilometara i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug. Taj auto-put je planiran za brzinu vožnje od 130 kilometara na čas, a širok je 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji. Izvođač radova na Moravskom koridoru, koji su počeli pre šest godina, je američko – turski konzorcijum „Bechtel-Enka“, piše Beta. Puštanjem u saobraćaj deonice Vrnjačka Banja – Vrba,
