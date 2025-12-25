Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

N1 Info pre 18 minuta  |  Beta/AP
Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

Hiljade vernika okupilo se na trgu u Vitlejemu na Badnje veče, u prvom javnom obeležavanju od 2022, jer je grad prethodnih godina otkazivao ili umanjivao praznične manifestacije iz poštovanja prema hiljadama osoba poginulim u ratu u Gazi.

Vitlejem gde hrišćani veruju da je Isus rođen, otkazivao je božićne proslave tokom rata, ali juče ogromna jelka postavljena je ponovo na trg i privremeno zamenila ratnu jaslicu koja je prikazivala bebu Isusa opkoljenim šutom i bodljikavom žicom, simbolizujući razaranja u Gazi. Obeležavanje je predvodio kardinal Pjerbatista Picabala, najviši katolički lider u Svetoj zemlji, koji je stigao u Vitlejem iz Jerusalima i pozvao na "Božić pun svetlosti". Kardinal Picabala
