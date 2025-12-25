Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

NoviSad.com pre 1 sat
Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Novi Sad - Rimokatolička crkva i sve crkve zapadnog obreda slave Božić, najradosniji praznik kojim se obeležava rođenje Isusa Hrista.

Širom planete proslavlja se praznik koji simbolizuje dolazak sina Božjeg na zemlju. Kako uči hrišćanstvo, Isus Hristos rođen je tačno u ponoć, kada se najsjajnija zvezda koja se kretala od istoka ka zapadu zaustavila iznad pećine kraj Vitlejema. Njegovo rođenje donelo je svetlost istine ljudskom rodu, čime je ispunjeno starozavetno proročanstvo o rođenju Spasitelja. Vernici u katoličkim i drugim crkvama koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru na Božić se
