Dačić: Ponovo pronađena bomba iz Drugog svetskog rata, uklanjanje najavljeno za nedelju

Blic pre 14 minuta
Planirano je da bomba bude uklonjena i uništena u nedelju ujutru Dačić je uveren da su građani bezbedni i da nema razloga za zabrinutost Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da je ponovo pronađena zaostala bomba iz Drugog svetskog rata u Beogradu na vodi. "Ponovo smo pronašli jednu bombu iz Drugog svetskog rata od naše braće Amerikanaca, 470 kilograma u Beogradu na vodi. U nedelju ujutru to vadimo i nosimo na uništenje. Građani su bezbedni,
