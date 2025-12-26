Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” pokazuju da je aktivnost gripa trenutno iznad epidemijskog praga i da je virus rasprostranjen širom zemlje.

Prema pisanju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ zabeležena stopa je viša za 55,3% u odnosu na prethodnu nedelju. U periodu od 15.12.2025. do 21.12.2025. godine, u Republici Srbiji beleži se ukupno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 276,98/100.000 stanovnika. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend