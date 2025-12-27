Zelenski na putu za Floridu na razgovore sa Trampom o predlogu o okončanju rata u Ukrajini

Serbian News Media pre 4 sati
Zelenski na putu za Floridu na razgovore sa Trampom o predlogu o okončanju rata u Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je na putu za američku saveznu državu Floridu gde će se sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom da razgovara o najnovijem predlogu za okončanje rata u Ukrajini.

Uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom očekuje se da če Zelenski razgovarati telefonom sa EU liderima i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC). Zelenski je rekao novinarima u avionu da će na putu za Floridu stati u Kanadi da se sastane sa kanadskim premijerom Markom Karnijem. U objavi preko društvenih mreža Zelenski se zahvalio saveznicima na pružanju opreme za vazduhoplovnu odbranu i dodao da diplomatija „ne bi delovala bez
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Zelenski: "Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna"

Zelenski: "Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna"

Telegraf pre 4 minuta
Zelenski razgovarao sa kanadskim premijerom Karnijem uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom

Zelenski razgovarao sa kanadskim premijerom Karnijem uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom

Nedeljnik pre 1 sat
Vladimir Zelenski: Crvene linije su jasne - Ukrajina neće ustupiti teritoriju, niti nuklearnu elektranu Zaporožje

Vladimir Zelenski: Crvene linije su jasne - Ukrajina neće ustupiti teritoriju, niti nuklearnu elektranu Zaporožje

Pravda pre 3 sata
Lideri Ukrajine,Poljske,Nemačke,Francuske,Britanije,Italije i EU razgovaraće danas

Lideri Ukrajine,Poljske,Nemačke,Francuske,Britanije,Italije i EU razgovaraće danas

NIN pre 3 sata
Tramp: Bibi je očajan, želi da me vidi...

Tramp: Bibi je očajan, želi da me vidi...

B92 pre 2 sata
Sastanak evropskih lidera: Razgovoraće o mirnovnom planu za Ukrajinu

Sastanak evropskih lidera: Razgovoraće o mirnovnom planu za Ukrajinu

Večernje novosti pre 3 sata
Lideri Ukrajine, Poljske, Nemačke, Francuske, Britanije, Italije i EU razgovaraće danas

Lideri Ukrajine, Poljske, Nemačke, Francuske, Britanije, Italije i EU razgovaraće danas

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaKanadaEUBBCEvropska komisijadiplomatijaDonald TrampsadVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Danas pre 9 minuta
"Poljska je sada glavni igrač, novo oružje je aktivirano" Nijedan grad na svetu nema to što danas ima Varšava: "Ako neko…

"Poljska je sada glavni igrač, novo oružje je aktivirano" Nijedan grad na svetu nema to što danas ima Varšava: "Ako neko pokuša da se poigrava sa nama..."

Blic pre 4 minuta
Predsednik Irana: Iran u ratu velikih razmera sa SAD, Izraelom i Evropom

Predsednik Irana: Iran u ratu velikih razmera sa SAD, Izraelom i Evropom

Danas pre 44 minuta
Putin obavešten: "Dva grada su pod kontrolom ruskih snaga, evakuacija civila u toku"

Putin obavešten: "Dva grada su pod kontrolom ruskih snaga, evakuacija civila u toku"

Blic pre 24 minuta
Afrička unija i druga regionalna tela odbacili izraelsko priznanje Somalilenda i podržali Somaliju

Afrička unija i druga regionalna tela odbacili izraelsko priznanje Somalilenda i podržali Somaliju

Danas pre 1 sat