Zelenski na putu za Floridu na razgovore sa Trampom o predlogu o okončanju rata u Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je na putu za američku saveznu državu Floridu gde će se sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom da razgovara o najnovijem predlogu za okončanje rata u Ukrajini.

Uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom očekuje se da če Zelenski razgovarati telefonom sa EU liderima i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC). Zelenski je rekao novinarima u avionu da će na putu za Floridu stati u Kanadi da se sastane sa kanadskim premijerom Markom Karnijem. U objavi preko društvenih mreža Zelenski se zahvalio saveznicima na pružanju opreme za vazduhoplovnu odbranu i dodao da diplomatija „ne bi delovala bez