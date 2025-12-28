Javio se Zelenski - poslao je jasnu poruku

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je pred današnji sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom da mnogo toga može da bude odlučeno pre Nove godine.

"Ukrajina čini sve što može da okonča rat sa Rusijom, ali odluke o miru u konačnici zavise od saveznika", napisao je Zelenski na Telegramu. On je naveo da je ovo jedan od najaktivnijih diplomatskih dana u godini. "Činimo sve što možemo da se to ostvari, ali da li će odluke biti donete zavisi od naših partnera. Zavisi od onih koji pomažu Ukrajini i onih koji vrše pritisak na Rusiju", istakao je Zelenski. On je kazao da je samo ove nedelje Moskva ispalila više od