Ovde se krio napadač sa novog Beograda: "Blic" na licu mesta: Pre 2 meseca izašao iz zatvora, nakon ubadanja žene pobegao u štek stan (foto/video)

Osumnjičeni Tihomir Krstić je izašao iz zatvora pre 2 meseca Policajcima je prilikom hapšenja rekao da je "narkoman i HIV pozitivan" Tihomir Krstić, napadač na Novom Beogradu, uhapšen je danas u Rakovici nakon što je policija za njim tragala više od 24 sata zbog sumnje da je nožem izbo ženu u ulazu zgrade na Novom Beogradu.

Tihomir Krstić je uhapšen u ulici Pilota Mihaila Petrovića, a krio se u stanu u obližnjoj zgradi. Kako saznajemo, on je uhapšen u blizini autobuske stanice, a policajci su ga potom doveli do stana u kojem se krio gde su, u njegovom prisustvu, izvršili pretres. Kako smo pisali, policija je uhapsila Tihomira Krstića zbog sumnje da je ženi naneo teške povrede u ulazu zgrade na Novom Beogradu. Policija je osumnjičenom Tihomiru stavila lisice na ruke u Rakovici u ulici