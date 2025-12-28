Otkriveni novi detalji o napadaču sa Novog Beograda: Policija u stanu zatekla i devojku, komšije iznele jezive detalje

Mondo pre 1 sat  |  Tamara Birešić
Osumnjičeni je živeo u stanu sa devojkom, koja je nakon hapšenja otišla sa pripadnicima policije.

Prema rečima komšija, par se u zgradi nastanio pre nekoliko meseci i živeo je na poslednjem spratu. Stanari navode da je devojka komunicirala sa komšijama, dok T.K. gotovo ni sa kim nije razgovarao. Jedna od komšinica ispričala je da je pre nekoliko dana primetila kako neko pokušava da otvori vrata njenog stana, hvatajući se za kvaku, zbog čega je posumnjala upravo na njega. Kako navode stanari, stan je iznajmila devojka, pre nego što je T.K. izašao. Druga
Mondo pre 1 sat