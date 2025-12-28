Bela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim danas na Floridi

NIN pre 25 minuta  |  Tanjug
Bela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim danas na Floridi

Predsednik SAD Donald Tramp sastaće se danas sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi, saopštila je Bela kuća.

Prema rasporedu američkog predsednika, bilateralni razgovori će se održati u 15.00 časova po lokalnom vremenu u Palm Biču na Floridi. Bela kuća nije izdala posebno saopštenje s tim u vezi, ali je u rasporedu za vikend koji je poslala medijima precizirala satnicu za sastanak između Donalda Trampa i Zelenskog za nedelju u 15 časova, prenosi Njujork tajms. Više detalja nije saopšteno. Volodimir Zelenski je ovaj sastanak najavio na društvenim mrežama u petak. On je
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; ukrajinske snage gađale ruske vojne objekte na Krimu

Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; ukrajinske snage gađale ruske vojne objekte na Krimu

RTS pre 5 minuta
Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

NIN pre 1 sat
"Za one koji ne razumeju - nećete imati šanse za preživljanje, nikakve"

"Za one koji ne razumeju - nećete imati šanse za preživljanje, nikakve"

B92 pre 2 sata
Počela popravka dalekovoda u najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi

Počela popravka dalekovoda u najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi

Politika pre 1 sat
Ukrajinske snage tvrde da su pogodile i oštetile ruske vojne objekte na Krimu

Ukrajinske snage tvrde da su pogodile i oštetile ruske vojne objekte na Krimu

Telegraf pre 2 sata
IAEA: Počeli radovi na dalekovodima Zaporoške nuklearke, trajaće nekoliko dana

IAEA: Počeli radovi na dalekovodima Zaporoške nuklearke, trajaće nekoliko dana

Telegraf pre 1 sat
Lavrov: Rusija spremna za nastavak saradnje sa SAD

Lavrov: Rusija spremna za nastavak saradnje sa SAD

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkBela kućaDonald TrampsadVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Putin obavešten: "Guljajpolje i Dimitrov pod kontrolom ruskih snaga, evakuacija civila u toku"

Putin obavešten: "Guljajpolje i Dimitrov pod kontrolom ruskih snaga, evakuacija civila u toku"

Blic pre 5 minuta
STIŽE SNEŽNA KATAKLIZMA, SPREMITE SE ZA 96 SATI NEPREKIDNE MEĆAVE: Meteorolozi izdali ozbiljno upozorenje: Ledena zver sa…

STIŽE SNEŽNA KATAKLIZMA, SPREMITE SE ZA 96 SATI NEPREKIDNE MEĆAVE: Meteorolozi izdali ozbiljno upozorenje: Ledena zver sa istoka okovaće Evropu od utorka!

Kurir pre 0 minuta
Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; ukrajinske snage gađale ruske vojne objekte na Krimu

Sastanak na Floridi – Tramp i Zelenski o mirovnom planu; ukrajinske snage gađale ruske vojne objekte na Krimu

RTS pre 5 minuta
Zelenski stigao, pomereno vreme samita sa Trampom! Amerika nudi Ukrajini 15 godina garancija od novog Putinovog napada, Kijev…

Zelenski stigao, pomereno vreme samita sa Trampom! Amerika nudi Ukrajini 15 godina garancija od novog Putinovog napada, Kijev odbija, danas pada odluka! (foto)

Kurir pre 5 minuta
Aktuelni gradonačelnik Njujorka Adams predložio građanima da "ostanu kod kuće i prave decu"

Aktuelni gradonačelnik Njujorka Adams predložio građanima da "ostanu kod kuće i prave decu"

Euronews pre 5 minuta