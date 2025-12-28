Bela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim danas na Floridi

Predsednik SAD Donald Tramp sastaće se danas sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi, saopštila je Bela kuća.

Prema rasporedu američkog predsednika, bilateralni razgovori će se održati u 15.00 časova po lokalnom vremenu u Palm Biču na Floridi. Bela kuća nije izdala posebno saopštenje s tim u vezi, ali je u rasporedu za vikend koji je poslala medijima precizirala satnicu za sastanak između Donalda Trampa i Zelenskog za nedelju u 15 časova, prenosi Njujork tajms. Više detalja nije saopšteno. Volodimir Zelenski je ovaj sastanak najavio na društvenim mrežama u petak. On je