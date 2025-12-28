U Beogradu počelo uklanjanje avio bombe zaostale iz Drugog svetskog rata

NIN pre 13 minuta  |  Beta
U Beogradu počelo uklanjanje avio bombe zaostale iz Drugog svetskog rata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije započeli su jutros u 8.00 časova uklanjanje bombe zaostale iz Drugog svetskog rata, pronađenje na gradilištu Beograd na vodi, kako bi bila uništena na vojnom poligonu Pasuljanske livade.

Ministar unurašnjih poslova Ivica Dačić, koji je dao znak za početak akcije, rekao je za Radio televiziju Srbije, da je to američka avio- bomba, teška oko 470 kilograma, od toga sa 250 eksplozivnog punjenja. Naveo je da je nađena prilikom radova, na dubini od tri metra u vodoravnom položaju. Ocenio je da je neopohodan veliki oprez kad se izvode građevinski radovi u Beogradu, kao i nekim drugim gradovima, jer se i dalje nailazi na eksplozivne naprave zaostale iz
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Uklonjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi, biće prebačena na Pasuljanske livade

Uklonjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi, biće prebačena na Pasuljanske livade

RTV pre 18 minuta
FOTO: Dačić u Komandno-operativnom centru prati uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata

FOTO: Dačić u Komandno-operativnom centru prati uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata

Radio 021 pre 28 minuta
Počelo uklanjanje bombe kod Beograda na vodi: Dačić otkrio šta će sa njom biti

Počelo uklanjanje bombe kod Beograda na vodi: Dačić otkrio šta će sa njom biti

Danas pre 3 minuta
Akcija u „Beogradu na vodi“: Uklanjanje avio-bombe iz Drugog svetskog rata

Akcija u „Beogradu na vodi“: Uklanjanje avio-bombe iz Drugog svetskog rata

Serbian News Media pre 23 minuta
Uklanjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi, biće prebačena na Pasuljanske livade

Uklanjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi, biće prebačena na Pasuljanske livade

RTS pre 33 minuta
"Gospodine ministre, tražim dozvolu za početak akcije!" Dačić u komandnom centru, uklonjena američka bomba iz II svetskog rata…

"Gospodine ministre, tražim dozvolu za početak akcije!" Dačić u komandnom centru, uklonjena američka bomba iz II svetskog rata u Beogradu na vodi

Kurir pre 33 minuta
Detalji akcije uklanjanja bombe: deaktivacija upaljača i bezbedan transport na vojni poligon, MUP se oglasio

Detalji akcije uklanjanja bombe: deaktivacija upaljača i bezbedan transport na vojni poligon, MUP se oglasio

Telegraf pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPBeograd na vodibomba

Društvo, najnovije vesti »

Uklonjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi, biće prebačena na Pasuljanske livade

Uklonjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi, biće prebačena na Pasuljanske livade

RTV pre 18 minuta
Dekani traže odlaganje ulaska u SPIRI, novi sistem plaćanja za ustanove visokog obrazovanja

Dekani traže odlaganje ulaska u SPIRI, novi sistem plaćanja za ustanove visokog obrazovanja

Nova pre 23 minuta
(Foto) Silovit sudar kod tržnog centra u Novom Sadu! Na prometnoj raskrsnici skucao se "mercedes", srča po putu

(Foto) Silovit sudar kod tržnog centra u Novom Sadu! Na prometnoj raskrsnici skucao se "mercedes", srča po putu

Blic pre 8 minuta
Dekani fakulteta Beogradskog univerziteta: Ostajemo pri stavu da visokoškolske ustanove nisu spremne za uvođenje SPIRI sistema…

Dekani fakulteta Beogradskog univerziteta: Ostajemo pri stavu da visokoškolske ustanove nisu spremne za uvođenje SPIRI sistema

Danas pre 18 minuta
Jedete sir? Možda čuvate mozak! Naučnici otkrili vezu sa smanjenim rizikom od demencije

Jedete sir? Možda čuvate mozak! Naučnici otkrili vezu sa smanjenim rizikom od demencije

Danas pre 23 minuta