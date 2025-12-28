U Beogradu počelo uklanjanje avio bombe zaostale iz Drugog svetskog rata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije započeli su jutros u 8.00 časova uklanjanje bombe zaostale iz Drugog svetskog rata, pronađenje na gradilištu Beograd na vodi, kako bi bila uništena na vojnom poligonu Pasuljanske livade.

Ministar unurašnjih poslova Ivica Dačić, koji je dao znak za početak akcije, rekao je za Radio televiziju Srbije, da je to američka avio- bomba, teška oko 470 kilograma, od toga sa 250 eksplozivnog punjenja. Naveo je da je nađena prilikom radova, na dubini od tri metra u vodoravnom položaju. Ocenio je da je neopohodan veliki oprez kad se izvode građevinski radovi u Beogradu, kao i nekim drugim gradovima, jer se i dalje nailazi na eksplozivne naprave zaostale iz