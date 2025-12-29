Uklonjeni šatori ispred Skupštine, niče “novogodišnje seoce”

Bujanovačke pre 2 sata
Uklonjeni šatori ispred Skupštine, niče “novogodišnje seoce”
Bujanovac, Beograd, 29. decembar 2025. – Tokom noći su uklonjeni svi šatori koji su se nalazili na kolovozu ispred Doma narodne skupštine u Beogradu, a trenutno se postavlju konstrukcije novih kućica koje će biti deo najavljenog novogodišnjeg seoceta, javlja N1 (VIDEO) Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedelju uveče početi uklanjanje šatora sa platoa ispred Narodne skupštine i da će na tom mestu biti postavljeno novogodišnje seoce, dok će Trg
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine (FOTO)

Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine (FOTO)

Danas pre 1 sat
Uklonjeni šatori ispred Skupštine, postavljeni štandovi za Novu godinu

Uklonjeni šatori ispred Skupštine, postavljeni štandovi za Novu godinu

NIN pre 1 sat
Uklonjeni šatori Ćacilenda ispred Skupštine Srbije, postavljaju se montažni objekti

Uklonjeni šatori Ćacilenda ispred Skupštine Srbije, postavljaju se montažni objekti

Radio 021 pre 1 sat
(FOTO) Uklonjeni šatori ispred Skupštine Srbije, postavljaju se objekti za Božićno selo

(FOTO) Uklonjeni šatori ispred Skupštine Srbije, postavljaju se objekti za Božićno selo

Newsmax Balkans pre 1 sat
Uklonjeni šatori na ulici ispred Skupštine, u sredu otvaranje novogodišnjeg seoceta

Uklonjeni šatori na ulici ispred Skupštine, u sredu otvaranje novogodišnjeg seoceta

Glas Zaječara pre 1 sat
Kako izgleda prostor ispred Narodne skupštine nakon uklanjanja šatora: Saobraćaj se očekuje od 5. januara (VIDEO)

Kako izgleda prostor ispred Narodne skupštine nakon uklanjanja šatora: Saobraćaj se očekuje od 5. januara (VIDEO)

Euronews pre 1 sat
(FOTO/ VIDEO) Uklonjeni šatori na ulici ispred Skupštine, u sredu otvaranje novogodišnjeg seoceta

(FOTO/ VIDEO) Uklonjeni šatori na ulici ispred Skupštine, u sredu otvaranje novogodišnjeg seoceta

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBujanovacPredsednik SrbijeNica

Politika, najnovije vesti »

Stranka Nenada Rašića tvrdi da je osvojila jedan poslanički mandat u Skupštini Kosova

Stranka Nenada Rašića tvrdi da je osvojila jedan poslanički mandat u Skupštini Kosova

N1 Info pre 11 minuta
Dinić: Ostavke četiri člana REM pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Dinić: Ostavke četiri člana REM pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

N1 Info pre 15 minuta
Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na AP KiM i za Zajednicu srpskih opština

Macut: Pobeda Srpske liste važna za Srbe na AP KiM i za Zajednicu srpskih opština

RTV pre 6 minuta
Dinić (ZLF): Ostavke četri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Dinić (ZLF): Ostavke četri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Beta pre 16 minuta
Odbor za kulturu i informisanje usvojio pokretanje postupka za predlaganje kandidata za REM

Odbor za kulturu i informisanje usvojio pokretanje postupka za predlaganje kandidata za REM

Beta pre 31 minuta