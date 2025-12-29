Uklonjeni šatori ispred Skupštine, niče “novogodišnje seoce”

Bujanovac, Beograd, 29. decembar 2025. – Tokom noći su uklonjeni svi šatori koji su se nalazili na kolovozu ispred Doma narodne skupštine u Beogradu, a trenutno se postavlju konstrukcije novih kućica koje će biti deo najavljenog novogodišnjeg seoceta, javlja N1 (VIDEO) Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedelju uveče početi uklanjanje šatora sa platoa ispred Narodne skupštine i da će na tom mestu biti postavljeno novogodišnje seoce, dok će Trg