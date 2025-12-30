Ministarstvo pozvalo proizvođače mleka da prijave probleme u otkupu

NIN pre 45 minuta  |  FoNet
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije pozvalo je danas poljoprivredne proizvođače da se jave ukoliko su suočeni sa prekidom otkupa mleka ili drugim ozbiljnim poremećajima u poslovanju sa otkupljivačima.

Ministarstvo će sve prijave razmotriti sa dužnom pažnjom i, u okviru svojih nadležnosti, preduzeti neophodne mere kako bi se pomoglo u rešavanju problema u otkupu i sprečilo prosipanje mleka. Poljoprivrednici se mogu obratiti Kabinetu ministra poljoprivrede u radnom vremenu od 7.30 do 15.30 časova i na broj telefona 0113065038.
Ključne reči

MlekoPoljoprivreda

