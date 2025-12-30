Pobuna zbog kolektora otpadnih voda u Crnoj Gori: Više desetina privedenih

Zećani se protive izgradnji kolektora strahujući od posledica po okolinu, dok vlast ističe suprotno i da će ovakvo postrojenje štititi životnu sredinu.

Iako je na nedavnom referendumu poručeno odlučno 'ne' kolektoru otpadnih voda u Zeti, brektanje bagera izazvalo je incidente u opštini nadomak glavnog grada Crne Gore pretposlednjeg dana 2025. godine. Više od 50 ljudi privedeno je u Zeti, u blizini Podgorice, pošto su pokušali da spreče početak građevinskih radova na mestu gde je planirana izgradnja ovog postrojenja, saopštila je crnogorska policija. Među njima je i predsednik opštine Zeta Mihailo Asanović iz