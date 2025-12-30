“Napad na Putina – teroristički akt”

Ukrajinski napad na rezidenciju predsednika Rusije je teroristički akt uperen protiv i Vladimira Putina i napora predsednika SAD Donalda Trampa da doprinese rešenju sukoba, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

“Rusija će nastaviti pregovore o Ukrajini, ali sa Amerikancima. Teroristički napadi Kijeva, kao što je napad na rezidenciju, ne mogu da uzdrmaju dijalog predsednika Putina i Trampa zasnovan na poverenju”, rekao je on. Prema rečima portparola Kremlja, besmislene su tvrdnje kojima se negira umešanost Kijeva u napad na Putinovu rezidenciju. “Vidimo da sam Zelenski pokušava da negira to i mnogi zapadni mediji, dodvoravajući se kijevskom režimu, da toga, tobože, nije