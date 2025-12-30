“Napad na Putina – teroristički akt”

Vesti online pre 53 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
“Napad na Putina – teroristički akt”

Ukrajinski napad na rezidenciju predsednika Rusije je teroristički akt uperen protiv i Vladimira Putina i napora predsednika SAD Donalda Trampa da doprinese rešenju sukoba, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

“Rusija će nastaviti pregovore o Ukrajini, ali sa Amerikancima. Teroristički napadi Kijeva, kao što je napad na rezidenciju, ne mogu da uzdrmaju dijalog predsednika Putina i Trampa zasnovan na poverenju”, rekao je on. Prema rečima portparola Kremlja, besmislene su tvrdnje kojima se negira umešanost Kijeva u napad na Putinovu rezidenciju. “Vidimo da sam Zelenski pokušava da negira to i mnogi zapadni mediji, dodvoravajući se kijevskom režimu, da toga, tobože, nije
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Oglasio se Peskov: Ne moramo da dokazujemo napad na Putinovu rezidenciju, desio se

Oglasio se Peskov: Ne moramo da dokazujemo napad na Putinovu rezidenciju, desio se

Blic pre 23 minuta
"Putin mi je rekao da su mu napali kuću, jako sam ljut!" Oglasio se Tramp o navodnom napadu na rezidenciju lidera Rusije: "Ne…

"Putin mi je rekao da su mu napali kuću, jako sam ljut!" Oglasio se Tramp o navodnom napadu na rezidenciju lidera Rusije: "Ne zaboravite da sam zaustavio Tomahavke"

Blic pre 58 minuta
Poljski zvaničnik: Navrocki upozorio Trampa da Putinu ne može da se veruje

Poljski zvaničnik: Navrocki upozorio Trampa da Putinu ne može da se veruje

NIN pre 28 minuta
Rusi pokazali "Orešnik", aktiviran za borbenu upotrebu! Rakete koje mogu da nose nuklearno oružje i dosegnu celu Evropu…

Rusi pokazali "Orešnik", aktiviran za borbenu upotrebu! Rakete koje mogu da nose nuklearno oružje i dosegnu celu Evropu raspoređene u Belorusiji (foto, video)

Kurir pre 58 minuta
"Nema potreba za dokazima, a za ostatke dronova..." Kremlj tvrdi da je navodni napad na Putinovu rezidenciju bio i "protiv…

"Nema potreba za dokazima, a za ostatke dronova..." Kremlj tvrdi da je navodni napad na Putinovu rezidenciju bio i "protiv Trampa", Kina protiv ruske odmazde!

Kurir pre 18 minuta
Povlačenje iz Donbasa – šta je za Zelenskog pravi kompromis; Moskva: "Orešnik" spreman u Belorusiji

Povlačenje iz Donbasa – šta je za Zelenskog pravi kompromis; Moskva: "Orešnik" spreman u Belorusiji

RTS pre 23 minuta
Ministarstvo odbrane Rusije: Aktiviran raketni sistem Orešnik, može da nosi nuklearno oružje

Ministarstvo odbrane Rusije: Aktiviran raketni sistem Orešnik, može da nosi nuklearno oružje

Danas pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaTeroristički napadRusijaKijevDonald Trampvestisvet

Svet, najnovije vesti »

Vukanović na ulasku u Srbiju zadržan više od četiri sata: "Nisu dobro došli Srbi koji nisu 'ćaci'"

Vukanović na ulasku u Srbiju zadržan više od četiri sata: "Nisu dobro došli Srbi koji nisu 'ćaci'"

Radio 021 pre 33 minuta
Vukanović na ulasku u Srbiju zadržan više od četiri sata, najavio više prijava zbog maltretiranja

Vukanović na ulasku u Srbiju zadržan više od četiri sata, najavio više prijava zbog maltretiranja

N1 Info pre 48 minuta
Saudijska Arabija bombardovala grad u Jemenu zbog isporuke oružja navodno namenjene pobunjenicima

Saudijska Arabija bombardovala grad u Jemenu zbog isporuke oružja navodno namenjene pobunjenicima

NIN pre 33 minuta
Zaharova: Zelenski je teroristički otpadnik

Zaharova: Zelenski je teroristički otpadnik

Vesti online pre 43 minuta
Novi detalji iz istrage o pucnjavi na plaži Bondi: Napadači delovali samostalno, nisu bili deo militantne ćelije

Novi detalji iz istrage o pucnjavi na plaži Bondi: Napadači delovali samostalno, nisu bili deo militantne ćelije

Blic pre 38 minuta