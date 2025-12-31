Dačić: „Prioritet MUP-a u 2026. godini dalja modernizacija i bezbednost građana“

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je građanima Republike Srbije Novu godinu i predstojeće praznike, poželevši im zdravlje, mir i napredak.

On je tom prilikom poručio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova u narednom periodu raditi još predanije kako bi se očuvala lična i imovinska sigurnost svih građana. Osvrnuvši se na godinu za nama, ministar je ocenio da je ona bila ispunjena brojnim izazovima koji su od policijskih službenika i vatrogasaca-spasilaca zahtevali veliku istrajnost i posvećenost. Prema njegovim rečima, uprkos složenim okolnostima, uspešno su sačuvani stabilnost i mir, što je omogućilo