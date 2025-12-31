Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a protivna sporazumu

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik (A. S.)
Bocan-Harčenko: Nacionalizacija NIS-a protivna sporazumu

Moguća nacionalizacija Naftne industrije Srbije (NIS) pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država bila bi suprotna međuvladinom sporazumu između Rusije i Srbije o energetskoj saradnji, izjavio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

"Ruski predsednik je ovo izjavio tokom direktne linije, odgovarajući na pitanje o toj temi. Rekao je da postoji sporazum iz 2008. godine o saradnji između Rusije i Srbije u naftno-gasnom sektoru i da se i mi moramo pridržavati tog sporazuma. I to je važno", rekao je Bocan-Harčenko. Kako je dodao, "teško da je moguće naprosto impulsivno odmah sprovesti nacionalizaciju". Bocan-Harčenko je rekao i da odluka o NIS-u mora biti u skladu sa duhom odnosa Moskve i
