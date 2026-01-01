Dijaspora na dočeku Nove godine: Širom Srbije svečano obeležen početak 2026. godine FOTO

Građani Srbije Novu 2026. godinu dočekali su ne samo u domovima, kafićima, klubovima, restoranima i hotelima već i na centralnim gradskim trgovima.

Doček je priređen u Beogradu, Kragujevcu, Boru, Leskovcu, Sokobanji, Vrnjačkoj Banji i na Zlatiboru, gde su za njih bili organizovani i besplatni novogodišnji koncerti. Vatrometom i impresivnim dron šou programom Beograd je dočekao Novu 2026. godinu. U ponoć kada je počela 2026. godina prestoničko nebo obasjao je pomenuti vatromet koji je ispaljivan sa najviše zgrade u Srbiji i regionu, kao i sa Gazele i novobeogradske obale i dron šou, a na Kuli Beograd bila je