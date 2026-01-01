Prve bebe rođene u prvom minutu 2026. godine u Beogradu: Dva dečaka i devojčica

B92 pre 4 minuta
U prvim minutima nove godine u tri prestonička porodilišta rođene su ukupno četiri bebe, a prvi plač čuo se već u prvoj sekundi posle ponoći.

U prvoj sekundi nakon ponoći, u Ginekološko-akušerskoj klinici "Višegradska" rodio se dečak dužine 51 centimetar i težine 3.910 grama. Detaljnije pročitajte OVDE. U Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC "Dr Dragiša Mišović" u ponoć su rođene dve bebe – dečak i devojčica. Kako je potvrđeno za Tanjug, porođaji su obavljeni istovremeno u 00.00 časova, a i bebe i njihove majke su dobro. Prva beba u 2026. godini u GAK Narodni front rođena je tri sata nakon ponoći.
